fusion 360 advanced | corso

FUSION 360 ADVANCED



Un corso completo di Fusion 360 per trattare tutti gli aspetti della modellazione 3D, sia solida che delle superfici incluso il free form.



PROGRAMMA



Il corso è strutturato in 4 fasi:



Fase 1



Studio di tutte le funzioni degli schizzi 2D con utilizzo dei vincoli.



Studio delle funzioni di modellazione 3D (Estrusione, rivoluzione, loft ecc...)



Utilizzo del sistema di condivisione dei progetti Fusion 360.



Fase 2



Studio degli assiemi e i diversi tipi di vincoli di assemblaggio



Studio della modellazione con le superfici e con il free form



Fase 3



Realizzazione di un progetto condiviso tra i partecipanti



Fase 4



Cos'è una stampante 3D a resina reattiva e come funziona



I pro e i contro dell’utilizzo di una stampante a resina



Funzionamento del software ChiTu DLP



Come avviare una stampa



OBIETTIVI



I partecipanti diventeranno modellatori 3D parametrici capaci di realizzare ogni tipo di oggetto, inoltre le nozioni imparate durante il corso possono essere applicate su altri software di modellazione 3D, come Solidworks e Inventor.



DURATA



24 ore



REQUISITI



Possesso di un PC portatile con installato Fusion 360 (anche versione di prova). Il corso è rivolto a tutti.



QUANDO & DOVE



Sabato 12, 19 e 26 ottobre 2019



Dalle 9.00 alle 18.00



c/o FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



DOCENTE



Mattia Vernizzi, è disegnatore meccanico e Host Junior del FabLab Parma.



Appassionato di modellazione 3D parametrica da ormai 10 anni, ha un master in CAD Motorsport alla Motorsport Academy, dove ha imparato le basi di aerodinamica e la modellazione in 3D con software parametrici delle vetture da competizione.



In seguito ha preso la certificazione come disegnatore meccanico presso la fondazione Aldini Valeriani e ha tenuto corsi in ambito di modellazione 3D in collegi e aziende.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Standard: € 220,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



Ridotta*: € 200,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



(*studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off)



INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti.



Iscrizioni entro lunedì 7 ottobre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2JVjB2M



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841