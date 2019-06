g.i.ma. al fianco dei giovani e dello sport

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

G.I.Ma., gruppo reggiano leader nella produzione di mangimi di alta qualità nel mercato libero, che ha chiuso il 2018 con un fatturato di 130 milioni di euro e che occupa 120 dipendenti, si pone al fianco dei giovani e dello sport sponsorizzando tre prestigiosi tornei internazionali di tennis. Primo appuntamento dal 17 al 23 giugno con la prima edizione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna – Goldbet Tennis Cup, che si svolgerà presso il President Tennis Club di Basilicanova (Montechiarugolo – Parma). Gli Internazionali di Tennis Emilia Romagna - GoldBet Tennis Cup, secondo memorial dedicato a Filippo Ricotti, sono una manifestazione tennistica di spicco a livello mondiale con oltre 54mila dollari di montepremi. Fanno parte del circuito ATP Challenger Tour 80 e sono organizzati da MEF Tennis Events di Marcello Marchesini. Il Circuito, che coinvolge 140 città in tutto il mondo, è promosso dall’Associazione Tennisti Professionisti e prevede una serie di tornei internazionali maschili studiati per consentire a giocatori dalla 51^ posizione al mondo in poi di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali o di qualificazione dei tornei ATP Tour 250 series o ATP Tour 500 series. Protagonisti del Torneo saranno oltre 70 giocatori provenienti da tutte le parti del mondo, insieme ai loro coach ed accompagnatori. Tra i “big”, anche il giapponese Taro Daniel, Tommy Robredo e Rafael Nadal. «Vogliamo dedicare grande attenzione ai giovani, che rappresentano il futuro del nostro pianeta, e allo sport, componente fondamentale per la loro buona crescita», dichiara il Direttore Generale e Amministratore Delegato di G.I.Ma., Antonio Mignini. «Il tennis, in particolare, è considerato uno sport completo e armonico, perché sviluppa al contempo capacità fisiche e mentali». Gli Internazionali di Tennis Emilia Romagna - GoldBet Tennis Cup rappresentano solo il primo di una serie di tonei di tennis sponsorizzati da G.I.Ma., che porta grande attenzione ai giovani, che rappresentano il futuro del made in Italy. Dall’08 al 15 luglio, infatti, sarà la volta degli Internazionali di Tennis Città di Perugia, mentre dal 06 all’08 dicembre del Final Four di Serie A1 a Lucca.