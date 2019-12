Gennaio 2020 si apre in Castello a Fontanellato con un brindisi d'arte

Primo dell’Anno al Museo, o in un Castello, va di moda: a Fontanellato (19 km da Parma) avete la fortuna di trovarli entrambi perchè nel maniero antichissimo si trova il Museo Rocca Sanvitale. E allora ecco l'occasione per fare una visita guidata culturale e, come da classica tradizione, con un brindisi e un assaggio di Pandoro e Panettone per festeggiare insieme! E' un “Capodanno d’arte, gusto e cultura” quello proposto alla Rocca Sanvitale di Fontanellato che mercoledì 1 gennaio 2020 alle ore 17 mette in calendario una speciale visita guidata al Castello al termine della quale i visitatori possono alzare i calici insieme alle simpatiche guide con un brindisi e un assaggio di Pandoro e Panettone il primo giorno del 2020, foriero per tutti di buone notizie ed eventi felici. Il Castello apre ai turisti dalle ore 14 del 1 gennaio: per chi ha pernottato in Emilia, tra Parma, Piacenza o Reggio, per San Silvestro, c'è dunque l'occasione di visitare la Rocca che custodisce l'Affresco del Parmigianino e lo Stendardo della Beata Vergine del Rosario, oltre che la Camera Ottica e il Teatrino dei nipotini di Maria Luigia d'Austria. Fontanellato è la sede del circuito dei Castelli del Ducato e come da buona prassi dà l'esempio e apre ai turisti già il primo giorno del 2020. Potete trovare, inoltre, nel bookshop il nuovo libro “In viaggio tra i Castelli del Ducato: storie, misteri, curiosità e meraviglie”, taccuini e matite a tema arte per scrivere desideri e sogni per il vostro anno a venire, tazze disegnate per la colazione e tante simpatiche idee regalo.

Il costo dell’aperitivo con brindisi e visita guidata è € 13,00 adulti e € 8,00 bambini dai 6 agli 11 anni. Fino a 5 anni ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria (tel. 0521/829055 – rocca@fontanellato.org). L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

Si prosegue lunedì 6 gennaio 2020 con l'iniziativa Festeggiamo la Befana in Rocca, alle ore 15: per famiglie con bambini e bambine, partirà, oltre alla classica visita guidata per gruppi e adulti, un evento speciale che accade solo una volta all'anno: sì perchè per l'Epifania arriva la Befana a chiudere le iniziative dedicate alle feste di Natale con visita guidata a tema e dolce saluto finale per i bimbi. Il Museo Rocca Sanvitale propone una divertente visita guidata al maniero ancora circondato dall’acqua del fossato, con davanti un grande alberto di Natale addobbato con palline rosse e dorate. All’interno delle sale i più piccoli incontreranno la simpatica Befana che li accompagnerà, di camino in camino, in viaggio tra le stanze della bellissima roccaforte. I piccoli entreranno in un antico Castello o troveranno elementi in grado di farli sognare come nel magico mondo della magia. Costo è di Euro 5,50 per i bambini dai 4 ai 16 anni e Euro 8,00 per gli adulti, con prenotazione obbligatoria: rocca@fontanellato.org.

Fontanellato è Cittaslow, Città d’Arte e Cultura, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Centro Commerciale Naturale, inserito nel Circuito dei Borghi più Belli d’Italia, sede dell’Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.