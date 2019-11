Inaugura sabato 30 novembre alle 17 alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra “Germinazioni cromatiche” di Elena Cavanna e Daniela Mezzadri (aperta fino al 12 dicembre). Il colore e la sua capacità liberatoria, la necessità di abbandonarsi ad esso per trovare spazio e suono oppure silenzio e luce sono le caratteristiche di queste due artiste diverse, anche se entrambe informali, legate da una materia pittorica dalla forza prepotente, creativa e incessantemente produttiva, in continua profonda trasformazione. Come la vita.

