Ghemon live al Campus industry music sabato 10 marzo

Dopo il grande successo della prima parte del tour e i numerosi sold out, GHEMON arriva sabato 10 Marzo al Campus Industry Music di PARMA, per presentare dal vivo il nuovo album "Mezzanotte" supportato dalla sua band "Le Forze del Bene". GHEMON è tornato dopo il grande successo di critica e pubblico del suo ultimo disco "ORCHIdee", con "Mezzanotte", un lavoro coraggioso, carnale, fisico, dove la musica viene usata come terapia per riemergere da momenti difficili, un bilancio sincero nonostante i successi e gli eccessi, un'autoanalisi dell'uomo Gianluca prima che dell'artista GHEMON. "Mezzanotte" è quindi la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop."Mezzanotte" (Macro Beats / A1 entertainment) ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e il "Mezzanotte Tour" ha fatto registrare numerosi sold out in tutta la Penisola consacrando Ghemon quale punto di riferimento di una scena in continua evoluzione. Il suo talento nella scrittura e nell'interpretazione dei brani gli sono valsi inoltre la chiamata di Roy Paci e Diodato per Sanremo 2018, per i quali ha cantato come ospite nella serata dedicata ai duetti. GHEMON "Mezzanotte" TOUR Sabato 10 Marzo Campus Industry Music Largo Simonini PARMA ore 23:00 Ingresso Euro 14.95 Prevendite disponibili al link: https://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2018428%2410461871&xtmc=campus_industry&xtnp=1&xtcr=2