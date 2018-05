Già più di mille iscritte alla Strawoman. partenza e arrivo al Parma Retail

Sono già più di mille le persone che hanno scelto di iscriversi alla seconda tappa nazionale della Strawoman, fissata per il 12 maggio, con partenza e arrivo al Parma Retail. La prima tappa si è tenuta a Brescia, l’ultima delle dieci previste avrà luogo invece a Novara alla fine di novembre.

Parma Retail, particolarmente attento alle tematiche sociali, ha fortemente voluto aderire a quest’iniziativa con l’obiettivo di trasmettere un forte messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

La prossima domenica, nell’area esterna dello shopping center, verrà allestito il Villaggio Strawoman. Animazione e svago a partire dalle 11 e, chi non l’ha fatto prima online o nei punti prestabiliti, potrà iscriversi alla corsa non competitiva e ricevere il kit gara riservato ad ogni partecipante (maglietta ufficiale, bag sportiva, pettorale, gadgets, buono per il rinfresco finale, medaglia di partecipazione).

All’interno del Villaggio, ci sarà intrattenimento con la speaker vocalist Ary Fashion, direttamente da Radio Viva Fm, la radio ufficiale della Strawoman, un dj set con ottima musica, giochi ludico-sportivi, la possibilità di fare esercizi di riscaldamento prima della corsa.

Non occorre essere delle runners, dato che il percorso è lungo 5 chilometri e può essere affrontato camminando o correndo, a seconda del proprio ritmo. Strawoman è stata pensata proprio per includere tutti, bambine e bambini compresi e uomini che vogliono dimostrare tutta la loro solidarietà al mondo femminile, dicendo no alla violenza di genere.

La partenza è fissata alle 15 e il percorso si snoderà lungo le vie di Parma limitrofe al Parco commerciale, per poi rientrare, ognuno secondo i propri tempi, al Parma Retail e ricevere i giusti onori. Ad attendere i partecipanti ci sarà infatti un rinfresco finale, esercizi di defaticamento per chi ne avrà bisogno, le premiazioni con consegna di medaglie e gadget ufficiali della manifestazione.

Lo slogan ufficiale della Strawoman è “We Run The World” e sottolinea proprio la caratteristica itinerante di questa vivace iniziativa.

Parma Retail è orgoglioso ed entusiasta nell’ospitare questa manifestazione appoggiando STRAWOMAN ed ACTIONAID nel correre insieme per dire che lo sport può essere motore di cambiamento sociale sostenendo il NO alla violenza sulle donne. Per maggiori informazioni sull’impegno di ACTIONAID vi invitiamo a visionare il seguente link: www.actionaid.it/cosa-facciamo/donne-libere-dalla-violenza.

Per ulteriori informazioni basta visitare il sito internet del Parma Retail, dov’è anche possibile effettuare direttamente l’iscrizione online: www.parmaretail.it