Gianluca Caporaso ai Diari di Bordo

Serata dedicata ai libri di Gianluca Caporaso, con la presentazione di Appunti di Geofantastica, I racconti di Punteville, le Patamacchine, editi da Lavieri.

Gianluca Caporaso, narratore e curatore di laboratori per bambini e per adulti si definisce così nelle pagine del suo blog:

"Mi autodefinisco un lettore e un narratore, una persona che prova ad accendere intorno al fuoco della parola ragioni per ritrovarsi a camminare insieme, ritessere trame di comunità, stimolare il potenziale fantastico delle persone come chiave per armonizzare le relazioni con il mondo, costruire percorsi di apertura e solidarietà. Mi occupo da sempre di solidarietà e progettazione culturale e sono tra i fondatori del collettivo artistico La luna al guinzaglio (www.lalunaalguinzaglio.it). Giro per l’Italia e racconto storie tratte dai miei libri, inventate o recuperate dallo sterminato patrimonio narrativo dell’umanità, organizzo eventi di promozione della lettura e della narrazione e laboratori di scrittura fantastica.

Nel settembre 2017 ho ideato a Potenza la prima edizione di un festival chiamato La città delle infanzie. Conduco laboratori di scrittura fantastica in giro per l’Italia."



Le pubblicazioni



Il primo libro pubblicato si intitola “I Racconti di Punteville – Ovvero le mirabolanti cronache degli uomini che viaggiarono nelle città della punteggiatura”.



Uscito nel settembre 2012 con le illustrazioni di Rita Petruccioli, il libro, ad oggi, ha superato le 6000 copie vendute con 3 ristampe e si è trasformato in una vera fortunata erranza letteraria. Vi sono narrate le Città della punteggiatura con le loro assurde, poetiche, umanissime cronache. Diversi brani del libro sono inseriti in prestigiose collane di sussidiari per le scuole elementari: Mondadori, Lisciani, Fabbri.



Nel mese di settembre 2015, è uscita una raccolta di racconti il cui titolo è “Appunti di geofantastica”.



La raccolta narra di città che pur essendo realmente esistenti, sono completamente reinventate a partire dai loro nomi. Un viaggio in cui la Parola prende il sopravvento sulla Storia e sulla Geografia e diventa pretesto per inventare città immaginifiche e visionarie. Anche questo libro è prossimo alle 6000 copie vendute, sostenute da un vagabondaggio letterario che supera ad oggi i 150 appuntamenti.



Diversi brani del libro sono accolti nel sussidiario della Lisciani per le scuole elementari e nel numero del 26 giugno 2017 di Robinson, allegato culturale de La Repubblica, il libro è stato inserito tra i 14 testi fondamentali per la costruzione di una biblioteca minima del viaggiatore.



Nel maggio del 2017 è uscito “Il Catalogo Ragionato delle Patamacchine”, in cui oggetti scartati e vecchia ferraglia assemblata danno vita a macchine assurde e poetiche, un pretesto per recuperare, in un tempo così ricco di oggetti e povero di relazioni, la bellezza degli abbracci e la serietà assoluta del gioco, come strumento per meravigliarsi del mondo e per meravigliarlo.



Laureato all’Università di Salerno in Scienze della Comunicazione e ho conseguito un Master in Comunicazione e marketing all’Università Ca’ Foscari di Venezia. A parte i primi anni di lavoro, impegnati nei settori del marketing e della pubblicità, ha cominciato ad occuparsi di sociale e di solidarietà. Ho lavorato per tre anni presso i servizi sociali del Comune di Potenza e per 10 anni presso il CSV Basilicata (Centro Servizi per il Volontariato), dove si è occupato della messa in rete e dell’accompagnamento progettuale delle associazioni di volontariato. Attualmente collabora con la Regione Basilicata e mi occupo di FSE e inclusione.



Le esperienze associative



Arriva dal mondo dell’associazionismo culturale e di volontariato. Membro di un collettivo artistico e ecologico che si chiama La luna al guinzaglio, con il quale ha realizzato, oltre a laboratori, performance e eventi, anche tre installazioni interattive che sono nate dal riuso di materiale di scarto e che sono ospitate in giro per l’Italia.



LE PATAMACCHINE

vecchia ferraglia e vecchi scarti assemblati per dar vita a macchine assurde capaci di risolvere

problemi inesistenti: http://www.lalunaalguinzaglio.it/patashopping/

DA UN CAPO ALL’ALTRO

abiti e arredamenti donati dalla comunità per raccontare il viaggio, esperienza dell’apertura,

attraverso oggetti in cui gli spazi si rannicchiano. Attualmente è esposta a Pistoia.

LA TAVOLA CELESTE

400 anni di studio sul cielo e sull’astronomia, spiegato con oggetti quotidiani, da cucina: bicchieri,

bottiglie, vassoi ecc. Attualmente è esposta al Museo Omero di Ancona

http://www.latavolaceleste.it/#latavola



E' animatore di una rete di associazioni di volontariato della città di Potenza che si chiama Ame-rete

Potenza e si occupa di progetti di inclusione, di accoglienza e di promozione di una cultura della partecipazione. Uno degli aventi più significativi realizzati dalla Rete è Le vie della Pace, un piccolo festival dello straniero giunto alla sua 3 edizione.