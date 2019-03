“gioco d’azzardo: passatempo o dipendenza?”: una rassegna di film a traversetolo per parlarne.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nel 2016, secondo i dati dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la popolazione di Traversetolo ha speso oltre 5 milioni di euro (537 euro a testa) per il gioco d’azzardo. È dunque importante affrontare il tema, in tutte le sue sfaccettature, per sensibilizzare la comunità e aumentare la consapevolezza del pericolo che si nasconde dietro al gioco. Inoltre, perché è possibile, così facendo, aiutare chi soffre di questa dipendenza, intervenendo ai primi segnali di allarme: prima viene diagnosticato il problema, più alte sono le possibilità di liberarsene. Per questo l’Azienda Usl di Parma e il Comune di Traversetolo, che patrocina, propongono una rassegna di film “Gioco d’azzardo: passatempo o dipendenza?”. Le proiezioni saranno introdotte da operatori del Ser.DP (Servizio dipendenze patologiche) del Distretto Sud-Est, per approfondire i rischi e i danni, anche molto gravi, del gioco d’azzardo patologico, una vera e propria malattia, da curare con l’aiuto di professionisti esperti. La rassegna inizierà mercoledì 6 marzo. Questo il calendario, al cinema Grand’Italia, alle ore 20.30: 6 marzo “The Gambler” La deriva di professore universitario segretamente schiavo del gioco d’azzardo e la lotta per ritrovare se stesso; 3 aprile “Mississipi Grind” Film “on the road” sulle scommesse e sulla compulsione irrefrenabile al gioco, un’ossessione che causa perdita di stima non solo verso il mondo ma anche, ed è più grave, verso se stessi; 8 maggio “Rischio A 2”. Film drammatico ambientato nel mondo adrenalinico delle scommesse sportive e dei giocatori d’azzardo senza scrupoli. Le proiezioni saranno introdotte da operatori del Ser.DP distrettuale. La prima serata sarà aperta dal saluto del responsabile del Ser.Dp, Giuliano Giucastro, e dell’assessore alla Sanità, Miriam Amatore, nell’ultima ci sarà la testimonianza di un rappresentante dell’associazione Giocatori d’azzardo anonimi. Info: www.ausl.pr.it , Ser.DP Distretto Sud Est tel. 0521 865113.