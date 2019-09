giornata nazionale della psicologia 2019 patrocinata dal ministero della salute

📌Oggi è la GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA, è giunta quest’anno alla quarta edizione ed è patrocinata dal Ministero della Salute, ha lo scopo di valorizzare e far conoscere maggiormente ai cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione.



Con gioia vi ho aderito e pertanto ho deciso di offrire, previo appuntamento, un colloquio gratuito alle persone presso il mio studio nel mese di ottobre.



🔺Dott.ssa Simona Errico

🗣Psicologa-Psicoterapeuta

👥Cognitivo-Comportamentale ed EMDR

📬Viale Partigiani D'Italia 16, Parma

📲Telefono: 339 8123 440

📩Mail: dottoressa.simonaerrico@gmail.com

