Giornata Salute & Benessere in Caplèra

Salute & Benessere torna a La Caplèra di Medesano

Tante le attività in programma dalle 8.00 alle 21.00



Torna a La Caplèrà in strada Costa Garibalda,11 a Medesano (PR), Salute & Benessere, rassegna curata dalla giornalista Francesca Caggiati, con il patrocinio della Provincia di Parma, del Comune di Medesano e di Arga, associazione stampa specializzata alimentazione, territorio e ambiente.



L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione La Caplèra e con Parma Da Vivere, si svilupperà nell'arco dell’intera giornata con attività esperienziali e di informazione dedicate al benessere psico-fisico.



Il programma della giornata si svilupperà come segue:



- ore 8.00: lezione di yoga (Erika Ferrari – yogi trainer e coach)



- ore 9.00: colazione con prodotti artigianali e miniworkshop di aromaterapia (Katia Bottioni di Pan di Zenzero e Elisabetta Paolini – chiniesologa, armoaterapeuta e naturopata)



- ore 10.00: conferenza introduttiva e trattamenti Reiki (Elisa Tosi – Master Reiki Usui Shiki Ryoho – e Simona Mazzoni – operatrice Reiki di primo livello)



- ore 12.00: workshop sul “rifiuto” (Francesco Ballarini – counselor umanista)



- ore 13.00: degustazione con prodotti a base di ganoderma (Rosanna Gaudino – operatrice del benessere)



- ore 14.00: test individuali di biorisonanza energetica (Paolo Valli – maestro, istruttore e operatore olistico)



- ore 15.00: conferenza introduttiva e trattamenti individuali Shiatsu (Cecilia Bonazzi – operatrice diplomata IRTE – Katia Asti e Melissa Lamanna Shiatsu practitioner)



- ore 17.00: seminario su “L’amore in età matura” (Alessandra Giovanelli – pedagogista, consulente e mediatrice familiare)



- ore 18.00: consulti individuali di medicina estetica e antiaging (dr. Naser Jabbarpour – medico estetico) con aperitivo e degustazione (Katia Bottioni – Rosanna Gaudino)



- ore 20.00: miniworkshop esperienziale sull'equilibrio mente-corpo attraverso la voce con il metodo brevettato soul voice (Anna Marchesani – vocal coach, musicoterapeuta e Soul Voice practitioner)



Si consigliano abiti comodi e un materassino o stuoia.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul gruppo Fb “Salute & Benessere Parma” e sulla pagina Parma Da Vivere.



Per partecipare – fino ad esaurimento posti - è necessario prenotarsi al numero 338 5219408 o inviare una mail a parmadavivere@gmail.com