giovani alla scoperta della natura attraverso la pesca

La sezione Pesca della Polisportiva Coop Parma 1964, in collaborazione con Arci Pesca Fisa Parma, organizza la decima edizione del corso di avviamento alla pesca rivolto a bambini/bambine dai 6 ai 13 anni. Il programma del corso, già collaudato negli anni, prevede tre sedute teoriche e tre uscite pratiche che si svolgeranno da Aprile a Novembre. Le giornate di avviamento saranno curate da docenti qualificati, il materiale didattico che l'attrezzatura per l'attività pratica di pesca saranno messi a disposizione dalla società. Le lezioni teoriche riguarderanno l'ambiente acqua, ecosistema, biodiversità, normative vigenti e tecniche di pesca varie si svolgeranno la domenica mattina presso il mini-auditorium dell'impianto sportivo della Polisportiva Coop Parma 1964 ubicato in via Reggio 11 (ingresso Poligono Tiro al Volo) . Le lezioni pratiche si svolgeranno la domenica pomeriggio presso laghetti del territorio e saranno finalizzate alla realizzazione e verifica delle tecniche “al colpo, carp fishing e trota lago”. A fine corso sarà rilasciato un diploma di partecipazione. Data inizio lezioni domenica 14 Aprile. Chi fosse interessato può approfondire con informazioni più dettagliate sul sito www.polisportivacoop.it oppure telefonare in sede allo 0521 986872.