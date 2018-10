giovanissimi che diventano supereroi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 14 ottobre al centro Eurosia arrivano i Power Rangers, personaggi molto amati dai giovanissimi Nella vita sono teenagers come tanti, ma grazie ad una speciale trasformazione diventano guerrieri superumani, capaci di sconfiggere qualunque nemico. Con i loro costumi di colori diversi, che corrispondono a diverse straordinarie abilità, i componenti della squadra affrontano con coraggio, senza mai arrendersi, mostri, esseri malvagi, potenti robot, alieni o demoni. Impossibile per bambini e ragazzini rimanere indifferenti al fascino di questo mondo fatto di poteri straordinari, trasformazioni, battaglie piene di azione. Domenica 14 ottobre dalle ore 15:00 alle 19:00 presso il centro commerciale Eurosia sarà possibile immergersi in questa realtà fantastica grazie all’arrivo dei Power Rangers. Il programma dello speciale evento prevede l’allestimento di un villaggio a tema con attività di laboratorio Ranger School, facepainting, attività creative, area gioco libero, distribuzione gadget. E naturalmente sarà impossibile perdere il Live show con i characters Power Ranger, a disposizione per foto e autografi.