gli artistisenzanome arrivano a tizzano con “l’uomo dei sogni”

Saranno gli ArtistiSenzaNome a concludere la rassegna “Notte d’Artista” dell’Arena Sunshine di Tizzano Val Parma (PR) domenica 25 agosto con lo show “L’Uomo dei sogni”. Uno spettacolo unico e irripetibile in cui la compagnia teatrale di Felino, celebrando il sedicesimo anno di attività, rende omaggio all’universo sognato da Phineas Taylor Barnum, vera e propria istituzione nel mondo dell’arte teatrale e circense, creatore del concetto stesso di “entertainment”. Ecco perché gli “ASN” questa volta hanno deciso di “uscire da teatro” e abbattere la quarta parete per rappresentare questo show che punta ad uno scambio di energia e passione tra pubblico e artisti, celebrando la diversità come valore assoluto. Un’ora sfavillante tra ballo, canto e racconto, scritto da Dario D’Ambrosio e coreografato da Alice Monica, arricchito dalla partecipazione di talentuosi artisti di danza aerea e delle discipline dell’equilibrismo, che contribuiscono a trasmettere un entusiasmo contagioso e a 360 gradi . Mentre il team di solisti è guidato nel canto da Elisa Bocchia. “Avere la fortuna di poter ampliare lo spettro emozionale e visivo con la collaborazione, l’arte e la creatività di questi nostri eclettici amici - precisa Emanuele Valla, che ha curato la direzione artistica -, permette di librarci verso lo straordinario, dove ogni nota e battito del cuore risuonano ancora più forte. E ripenso a quando da piccolo immaginavo di ‘divertire divertendomi’ con i miei amici.” Una serata speciale e unica, solo per una notte, momento clou per i sognatori. Si potrà partecipare alla serata gustando qualche piatto tipico o una pizza cotta nel forno a legna (menù alla carta) prima dell’inizio dello spettacolo previsto per le 21.30. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521 868340 o cell. 342 6956471.