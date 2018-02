gli "ekynoxx " progetto electropop al "fuori orario"di taneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Occasione da non perdere il 31 Marzo al "Fuori Orario" per la serata "Sanremo Rock & Trend " Tour,si esibiranno anche gli EkynoxX ,progetto nato a Venezia per volontà dei produttori Frank Rossano e Andrea Nati assieme a Morry Fiorin nel 2014 ."Retrofuture"è il primo album concept uscito un anno fa con il supporto in studio di Claude Lemoine produttore ,padre inventore dei "Rockets", (mitica band francese ricordati per essere stati i primi rasati del Rock dalla pelle color argento metallico con costumi da alieni oltre ai Live Fantascientifici con i primi laser )..che scoprì gli EkynoxX attraverso un live e ne rimase colpito dai suoni dallo spettacolo e dalla personalità del gruppo . "Retrofuture " è uscito per l'etichetta londinese Plaza mayor company e distribuito da emi /universal .Con la collaborazione di Alberto Zeppieri e Stefano Meneghetti ,e la straordinaria collaborazione di Samantha Cristoforetti per il brano ASTROSAMANTHA dove il ricavato è devoluto all'UNICEF. Gli EkynoxX per la serata porteranno due brani singoli ed inediti che usciranno nel prossimo album ,Extraterrena special guest il cantante italo americano Henry Wiatt ed Impulsi d'amore, quest'ultimo brano Feat. con il tastierista dei Rockets Fabrice Quagliotti ,non ci resta che assistere a questo show case all'interno di una grossa manifestazione che porterà oltre 20 gruppi musicali e 12 ore di musica non stop al Fuori Orario www.ekynoxx.eu https://www.facebook.com/EkynoxXOfficial Fuori Orario via Don Minzoni 0522 671970