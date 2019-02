'Gli uomini per essere liberi. Sandro Pertini, il Presidente'

Teatroche

di Gianni Furlani

con Mauro Bertozzi

musiche dal vivo di Tiziano Bellelli, Emanuele Reverberi e Riccardo Sgavetti

Regia Gianni Furlani e Mauro Bertozzi

Regia multimediale Lidia Scalabrini



La sua pipa, le mani alzate in segno di vittoria ai mondiali di Spagna del 1982, le fotografie con Papa Giovanni Paolo II: queste sono le immagini che tanti Italiani hanno di Sandro Pertini, scomparso da quasi 30 anni. Ma chi era questo Presidente della Repubblica, eletto a 82 anni con il consenso più alto mai avuto in tutte le elezioni presidenziali italiane? Un antifascista della prima ora, un fuggiasco in motoscafo all'estero con Filippo Turati, un carcerato per oltre 14 anni dal regime di Mussolini, un partigiano poi, membro della Costituente fino a diventare Presidente della Repubblica. Un uomo affascinante, impeccabilmente elegante, franco, ironico, irruente, amante del teatro, della poesia, dell’arte, un socialista rispettato da tutti le parti politiche, un uomo che ha sempre lottato.

Parole, immagini multimediali e musica eseguita dal vivo per percorrere la vita di Sandro Pertini, il Presidente più amato dagli italiani.



Uno spettacolo che vanta decine e decine di repliche, apprezzato anche dall’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gode del patrocinio esclusivo della Fondazione Sandro Pertini (voluta dalla moglie Carla Voltolina) e che nel 2017 ha ricevuto l'ufficiale onoreficenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.





Info e prenotazioni:

corsaro@comune.medesano.pr.it

tel 0525 422790 (lun, merc, ven 14.30-19.00 e giov 9-12)



Teatri nel Taro nasce nel 2014, dall’unione d'intenti dei Comuni di Medesano e Fornovo Taro (Pr), grazie all'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte. Dopo stagioni ricche di appuntamenti e ospiti importanti, nei teatri di Felegara e Fornovo Taro, la programmazione prosegue dal 2017, in collaborazione con il Comune di Medesano, presso il Teatro di Felegara.

