god bless blues in concerto

Il 25 Agosto nella splendida Borgotaro sulle colline del parmense, all'interno di una cornice artistica che coinvolge tutto il paese e i suoi numerosi turisti, si esibiranno in concerto i "God Bless Blues" una nuova formazione sulla scena parmigiana capitanata dalla nota voce di Barbara Bianchi, gruppo "fresco" ma costituito da storici musicisti della nostra provincia. Assolutamente da non perdere per chi ha voglia di scatenarsi a ritmo di rock blues e ascoltare ottima musica. Consigliato a tutti!