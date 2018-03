graffiti cra bonzani: alla residenza, anziani e writers insieme

Con il patrocinio del Comune di Varano de' Melegari e il contributo di AuroraDomus. Inaugurazione della esposizione permanente dei graffiti su 43 pannelli realizzati da 13 writers membri della Associazione Culturale McLuc Culture. Sabato 7 Aprile ore 16.00. Casa Residenza per Anziani Cra Bonzani

Via Provinciale, 79 – Serravalle 43040 Varano de' Melegari Pr.



Sono ispirati ai racconti e alla vita degli anziani che hanno presenziato durante l’esecuzione dei lavori. E’ la prima esperienza in Italia in cui anziani e writers collaborano alla realizzazione di opere con la tecnica dei graffiti utilizzando spray e pennelli. Grazie alla volontà e al sostegno della Aurora Domus e dello staff della Casa Residenza.



I pannelli sono stati installati per abbellire le camere, i corridoi e le scale della Cra Bonzani. La giornata del 7 Aprile prevede, a partire dalle 16.00, una visita guidata alle opere, una breve presentazione, buffet e musica hip hop, freestyle rap e dj set.



Artisti: Elbi, Hos, Izon, Maks, Mdfs, Rame, Rise, Score, Slim, Soof, Spora, Ufo, Zas

Musica: Dinamayt & Snakeshot. Dj TryCatch



Tredici artisti membri di McLuc Culture hanno incontrato gli anziani, tra Dicembre 2017, Gennaio e Febbraio 2018, hanno conosciuto in parte le loro storie, le loro abitudini, l’ambiente in cui vivono. Questo ha permesso di raccogliere spunti, suggestioni, ispirazione per poi riuscire a interpretare su 43 pannelli i loro racconti, le loro visioni, le loro inquietudini e i loro ricordi. La Casa Residenza Bonzani ha potuto arricchirsi di energia e emozioni che resteranno indelebili anche quando gli artisti non ci saranno più. Saranno nell’aria e sulle opere stesse che coloreranno le pareti dei corridoi, delle sale e delle camere. Questa è la dimostrazione concreta del valore dell’arte come sviluppo sociale, come contributo al miglioramento della qualità della vita. Il valore è maggiormente prezioso in casi come questi in cui due mondi apparentemente distanti, la residenza per anziani e il mondo dei graffiti, si avvicinano e realizzano qualcosa di bello.



Info: bonzani@auroradomus.it info@mclucculture.it

