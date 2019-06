Grande successo della "serata sotto le stelle, tra arte e gusto" organizzata dall'associazione culturale forza civica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Venerdì 7 giugno nella suggestiva location di Palazzo Braibanti, in Piazza Garibaldi a Soragna, quasi 250 persone hanno partecipato all'evento "Serata sotto le Stelle", iniziativa volta a coniugare enogastronomia, arte e turismo, nell'unico scopo di valorizzare il territorio anche mediante la sinergia tra diversi brand, tra i quali il Salumificio Antica Ardenga (Culatello di Zibello, Mariola, Spalla Cruda), l'Olio extravergine Nargiso dal Tavoliere delle Puglie e i vini delle Cantine Bergamaschi. Si sono inoltre potute ammirare le opere d'arte dell'artista parmense emergente Marco Peracchi, che hanno fatto da cornice al dibattito moderato da Alessandro Corvi, giornalista pubblicista e Presidente dell'associazione politica-culturale Forza Civica, organizzatrice dell'evento. L'incontro è iniziato con i saluti del primo cittadino di Soragna, il sindaco Iaconi Farina, presente all'incontro anche l'assessore Elisa Guareschi, in rappresentanza del vicino Comune di Busseto. Successivamente al dibattito, volto anche a lanciare l'indifferibile salvaguardia del Made in Italy, hanno preso la parola il giornalista Egidio Bandini, nativo della bassa e biografo di Giovanni Guareschi, Luca Farinotti, autore del best seller "Mondo Ristorante", finalista al Premio Bancarella 2019 e titolare del noto locale Mentana 104, e l' On. Ylenia Lucaselli, Deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, che grazie alla sua grande esperienza nel settore del vino ha parlato della valorizzazione e della tutela del MADE IN ITALY vinicolo e non solo. Grazie all'organizzazione a cura di Caterina Galli, socio fondatore di Forza Civica, Eleonora Cergnul, consigliere comunale a Soragna e Gianni Pizzarotti, vicesindaco del Comune di Pellegrino Parmense si è potuto assistere a un ideale percorso tra le eccellenze del Ducato dove arte, cibo, musica, cultura hanno costituito un ineguagliabile veicolo di promozione nel panorama locale ed internazionale.

