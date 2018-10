greg howe, fight club in the cage e twist and shout ‘50s

La settimana al Campus Industry Music inizia giovedì 11 ottobre con la chitarra jazz rock di Greg Howe, apertura porte 19.30; inizio concerti 21.00, in apertura i Rondex's INN. Prevendite attive (20€ + d.p.) sul circuito Ciao Tickets. E prosegue venerdì 12, quando lo spazio del Campus diventa, invece, una gabbia di grandi dimensioni per Fight Club in the Cage: apertura porte ore 22:30; primo incontro ore 23:30. Ingresso uomo: 10,00 euro, ingresso donna: 8,00 euro, a completamento il dj set di Paolo Baldes, dj resident della Baia Imperiale. Il sabato, 13 ottobre, è proiettato indietro agli anni cinquanta e i suoi balli vintage con “Twist and Shout! A 50's and 60's Night”, apertura porte ore 22.00; ingresso 10€.



Greg Howe sale sul palco di Parma giovedì 11 ottobre all’interno del suo “Wheelhouse Tour”, dall’ultimo album omonimo da solista. Howe è anche famoso per il ruolo di turnista con star come Michael Jackson, Enrique Iglesias, Justin Timberlake: una carriera musicale che si è nutrita di tante esperienze diverse, e il cui ritorno in termini di qualità è enorme. Howe è anche famoso anche per aver ideato la tecnica hammer-on from nowhere per la chitarra, confermandosi come virtuoso di questo strumento.

Dopo 7 anni di silenzio, con questa uscita discografica Howe fa riassaporare un potente ritorno alle origini accompagnato da alti livelli di espressività, in un mix di prog rock e jazz fusion. È un album in continuità con alcuni dei suoi precedenti come "Introspection" e "Tilt". È accompagnato in questo tour dal bassista Ernest Tibbs e con Gianluca Palmieri alla batteria.

Venerdì 12 ottobre Campus Industry Music e Idra Eventi, in collaborazione con il Team Mazzini, presentano la serata “Fight Club in the cage”. Si tratta di una gabbia al centro della pista del locale che diventa il fulcro di una serata di tensione e adrenalina in cui ogni ora viene scandita da un combattimento tra professionisti di MMA e Muay Tha. Le sfide fisiche si alternano al divertimento dato dal dj set di Paolo Baldes, dj resident alla Baia Imperiale.

Dire “Twist and Shout! A 50's and 60's Night” significa parlare di un format di serata di successo che esiste dal 2010, diventato nel tempo itinerante fino a raggiungere 26 città tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze oltre che 5 nazioni e 3 continenti e che ha fatto muovere piedi e gambe di oltre 500.000 persone finora. Arriva anche a Parma sabato 13 ottobre per 6 ore di puro intrattenimento con la musica e le atmosfere degli esplosivi anni ’50 e ’60.

Al centro della serata è previsto il concerto dei The Nasty Beats, la band ufficiale di Twist and Shout, che torna con un nuovo spettacolo e con l’ottimo ”acquisto” di Roberto dell’Era, bassista degli Afterhours e uno dei più importanti musicisti della scena rock italiana. Seguiranno poi dj set a base di Elvis Presley, The Beatles, Chuck Berry, Beach Boys, James Brown, The Kinks e molti altri, dance show, acconciature e trucco vintage gratuiti e workshop gratuito di ballo anni Cinquanta dalle 22:30.