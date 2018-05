Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Alla manifestazione alimentare italiana più conosciuta al mondo Granarolo sarà protagonista in fiera con un importante spazio di 180mq Gruppo Granarolo a CIBUS 2018 per presentare le eccellenze del Made in Italy per il mercato nazionale e internazionale Tra i prodotti presentati anche l’innovativo snack al formaggio Granarolo Groksì e l’ultima novità frutto dell’innovazione Yomo Next, con il 30% di zuccheri in meno Bologna, 2 maggio 2018 – Granarolo S.p.A., uno dei principali operatori agro-industriali del Paese a capitale italiano, sarà protagonista alla 19esima edizione di “CIBUS - Salone Internazionale dell’Alimentazione”, la più importante manifestazione dedicata al Food italiano a livello nazionale ed estero, che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio 2018. Il Gruppo Granarolo sarà presente con un importante stand di 180 mq (Padiglione 02 - Stand I 002) in cui sarà esposta l’intera gamma di prodotti e marchi del Gruppo disponibili per il mercato italiano e per quelli internazionali, proponendosi come ambasciatrice dell’agroalimentare e delle eccellenze Made in Italy nel mondo. Lo stand sarà decorato con scatti fotografici dove i protagonisti sono dipendenti Granarolo, ritratti insieme ad alcuni dei prodotti di punta. La partecipazione alla manifestazione è l’occasione per lanciare l’ultima novità per il mercato italiano, frutto dell’innovazione e della ricerca di Granarolo: Yomo Next, la nuova dimensione del gusto, una preparazione fermentata da latte scremato 100% italiano con Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, senza lattosio (< 0,01%), con il 30% di zuccheri in meno (rispetto alla media del mercato dello yogurt magro zuccherato - Fonte IRI 2017 - www.granarolo.it), con frutta in pezzi e senza grassi. Yomo Next è fatto con Granarolo G+, la prima e unica bevanda da latte in Italia con -30% di zuccheri rispetto al latte, lanciata nel 2017, risultato di un’innovativa tecnologia brevettata di filtrazione che, dopo il processo di scrematura dei grassi, permette di ridurre gli zuccheri naturalmente presenti, mantenendo inalterati gli altri elementi nutrizionali. Inoltre, Yomo Next è fatto con un minor quantitativo di zuccheri aggiunti. La linea Yomo Next, ad oggi, è composta da 5 referenze: bianco dolce, banana, ciliegia, mirtilli, questi ultimi due con frutta in pezzi, e agrumi, in una variante con gustose scorzette. Tra le altre importanti novità che saranno presentate, anche l’innovativo snack al formaggio Granarolo Cheese Crisps (per il mercato italiano lanciato come Granarolo Groksì), cotto al forno, naturalmente senza lattosio e senza glutine adatto quindi anche a persone con intolleranze alimentari, ottenuto con un metodo brevettato che, attraverso la cottura del formaggio, conferisce croccantezza ed esonera il formaggio da refrigerazione. All’interno dello Spazio Granarolo i visitatori potranno trovare: • Area Cooking Show dove gli Chef dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani e i Master pizzaioli della Scuola Italiana Pizzaioli dimostreranno le qualità dei prodotti Granarolo nelle ricette italiane più famose; • Area Assaggio di Granarolo Cheese Crisps, l’innovativo snack al formaggio cotto al forno, naturalmente senza lattosio e senza glutine, adatto quindi anche a persone con intolleranze alimentari, con le nuove aromatizzazioni studiate appositamente per i mercati internazionali: rosmarino, semi, pizza, cipolla, olive nere e crumble, ideali come aperitivo; • Area Assaggio delle novità “healthy”: da Granarolo G+, la prima e unica bevanda da latte in Italia con il 30% di zuccheri in meno rispetto al latte, senza lattosio (<0,01 %) e fatta con latte 100% italiano, a Yomo Next, passando attraverso le nuove alternative vegetali allo yogurt a base di cocco e le ultime novità in fatto di ricette di gastronomia vegetale; • Un intero banco taglio dove un casaro che farà assaggiare i formaggi di eccellenza del portafoglio Granarolo; • Un’area esterna di 80 mq dove sarà posizionato il Food Truck Granarolo, per fare assaggiare le principali novità di prodotto del Gruppo. Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo a CIBUS 2018 si inserisce nel piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione, con l’obiettivo di presentare l’intera gamma di prodotti sempre più caratterizzati dalla ricerca di elevati standard di sicurezza, qualità e genuinità Made in Italy. La strategia del Gruppo è di creare una piattaforma completa basata sui 3 pilastri “Italian dairy product”, “Italian healthy food” e “Italian specialty food”. Verranno anche presentate le ultime novità del portafoglio Granarolo legate ai nuovi trend di consumo e alle nuove esigenze dei consumatori in Italia e all’estero: biologico, senza lattosio, dairy free, vegetariano, vegano e gluten free. Nel dettaglio, a CIBUS 2018 Granarolo presenterà: Italian dairy product • La gamma completa di latte italiano per i mercati internazionali: latte a lunga conservazione Granarolo, latte a lunga conservazione Biologico proveniente da stalle selezionate e certificate, latte di capra a marchio Amalattea e latte merenda per i bambini. • La nuova e innovativa gamma Granarolo G+, la prima e unica bevanda da latte in Italia con il 30% di zuccheri in meno rispetto al latte, senza lattosio (<0,01 %) e fatta con latte 100% italiano, selezionato negli allevamenti della filiera Granarolo, controllato e garantito in ogni fase. La gamma è composta da 2 referenze da frigo pastorizzate a temperatura elevata nel formato da 1 litro, 2 referenze a lunga conservazione sempre nel formato da 1 litro e 3 referenze funzionali a lunga conservazione nel formato da mezzo litro in tre distinte formulazioni: con magnesio, vitamina B6 e B12, che contribuiscono a ridurre la stanchezza e l’affaticamento e ricca in proteine; con fibre, che contribuiscono alla normale funzione intestinale e fonte di vitamine A e D3; con omega3 (EPA e DHA) che contribuiscono alla normale funzione cardiaca e fonte di vitamine A e D3. • La linea Granarolo Biologico: la nuova gamma ampliata e rinnovata nella veste grafica prodotta con latte 100% italiano proveniente dagli allevamenti del Gruppo Granarolo, che rappresenta oggi la più grande filiera italiana del latte biologico, la cui qualità è controllata e certificata lungo tutte le fasi della produzione non trascurando il benessere degli animali, alimentati con mangimi provenienti esclusivamente da coltivazioni che seguono le pratiche dell’agricoltura biologica. • La linea Granarolo Oggi Puoi: formaggi freschi con il 30% in meno di sale e il 50% di grassi in meno rispetto alla media dei prodotti simili presenti sul mercato, tutti fatti con latte 100% italiano, recentemente ampliata con una innovazione unica sul mercato: i formaggi Duri Stagionati, nelle due referenze spicchio e grattugiato, con il 30% di sale in meno rispetto alla media del mercato, entrambi fatti con latte 100% italiano, senza conservanti e adatti anche a chi preferisce seguire una dieta vegetariana perché fatti con caglio microbico. • La linea Accadì Senza Lattosio: una delle prime esperienze in Italia a lanciare nel 1976 i prodotti delattosati. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori intolleranti, la gamma si è ampliata nella prima linea completa di latte e derivati a ridotto contenuto di lattosio (inferiore allo 0,01%): panna, stracchino, ricotta, mascarpone, mozzarella e ovviamente il latte, prodotti solo con latte 100% italiano. • Yomo e Yomino: lo yogurt italiano 100% naturale per adulti e bambini, fatto con soli 3 ingredienti, adesso disponibile anche in Francia e in Europa, con le recenti novità della linea Yomo Bio e Yomo Senza Lattosio e l’ultimo nato Yomo Next. • Formaggi duri DOP e specialità della tradizione italiana: Granarolo può vantare nel proprio portfolio eccellenze come Grana Padano DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Pecorino Sardo DOP e Pecorino Romano DOP a marchio Ferruccio Podda e Gorgonzola DOP. Tra le specialità, la gamma dei pecorini toscani a latte crudo del marchio Pinzani, i formaggi di capra della Sardegna a marchio Amalattea e il Caciocavallo Silano DOP della Calabria, per i consumatori che sono alla ricerca di prodotti tradizionali e sofisticati, realizzati con le migliori pratiche della tradizione italiana. • Granarolo 400: una grande novità nel mondo dei formaggi duri stagionati, un prodotto pensato per dare ancora più valore alla filiera Granarolo, la più importante d’Italia. Si tratta di un formaggio di qualità, realizzato con oltre 400 litri di latte 100% italiano proveniente esclusivamente dagli allevamenti della filiera Granarolo, senza l’utilizzo di alcun conservante, pensato anche per chi segue una dieta vegetariana perché fatto con solo caglio microbico, quindi non di origine animale. • L’innovativo snack al formaggio Granarolo Cheese Crisps (per il mercato italiano presentato come Granarolo Groksì), cotto al forno, naturalmente senza lattosio e senza glutine adatto quindi anche a persone con intolleranze alimentari, ottenuto con un metodo brevettato che, attraverso la cottura del formaggio, conferisce croccantezza ed esonera il formaggio da refrigerazione. Per l’occasione saranno lanciate le nuove aromatizzazioni studiate appositamente per i mercati internazionali: rosmarino, semi, pizza, cipolla, olive nere e crumble. • Formaggi freschi italiani, come la Mozzarella Vaccina, la Mozzarella di Bufala DOP, il Mascarpone e la Ricotta a marchio Granarolo e Casa Azzurra. • Il nuovo Mascarpone Long Life per i mercati internazionali, un prodotto con caratteristiche organolettiche e di prestazione simili al mascarpone classico, approvato dall’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani (Ampi). • La linea di Mozzarella italiana surgelata nella tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) per i mercati internazionali, disponibile in vari formati e tagli, con standard qualitativi elevati e una shelf life a 12 mesi per i mercati overseas. • Latte per l’Infanzia Granarolo: la gamma di alimenti per la prima infanzia, innovativi perché in forma liquida e a base di latte Italiano di Alta Qualità della filiera Granarolo, pensati per ogni fase della crescita del bambino da 0-3 anni, gli unici certificati dall’Italia per l’esportazione in Cina. Granarolo è infatti la prima azienda ad aver avuto uno stabilimento certificato dalle autorità cinesi per la produzione e commercializzazione di latte liquido per la prima infanzia. • Gli ingredienti per le migliori ricette della cucina italiana per i mercati internazionali: la panna e la béchamel a lunga conservazione. • Autentico Gelato Italiano Granarolo, fatto con minimo 60% di Latte Fresco Alta Qualità, un momento di golosità 100% italiana. Italian healthy food • La linea Granarolo Senza Glutine: biscotti, cracker, grissini, fette biscottate e grattugiato tutti rigorosamente gluten free. • La linea Granarolo 100% Vegetale: una gamma completa di prodotti realizzati utilizzando solo soia, riso, nocciole e mandorle italiane, senza OGM, con bevande vegetali, alternative vegetali allo yogurt, condimenti vegetali, gelati e l’ultima novità, la gastronomia vegetale a base di burger, piatti pronti, seitan e tofu al naturale in versione fresca, congelata e a lunga conservazione per tutti i mercati esteri. Italian specialty food • La gamma di specialità gastronomiche italiane, frutto di recenti acquisizioni: il Prosciutto di Parma DOP, la Pasta del Pastificio Granarolo, l’Aceto Balsamico IGP e DOP Fattorie Giacobazzi, la linea di prodotti italiani per il mercato europeo a marchio Casa Azzurra, che comprende pasta, aceto balsamico e grissini, e quella di gastronomia italiana del brand Ghiotti, con un ampio ventaglio di prodotti nostrani per l’estero, tra cui olive, passata e acciughe.