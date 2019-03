“guarda che papà!” con grandvision

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Per alcuni un mito, per altri un lavoratore ma anche un vero simpaticone; sicuramente per ciascuno è il papà migliore del mondo da celebrare con un regalo davvero speciale in occasione della sua festa. GrandVision ha pensato ad una speciale iniziativa per festeggiare tutti i papà del mondo. Dal 15 al 19 marzo in tutti gli store GrandVision sarà possibile scegliere tra un’ampia selezione di occhiali da sole da uomo delle migliori marche, per queste giornate eccezionalmente scontata del 20%. Qualunque sia il suo stile, da GrandVision “Guarda che papà!” Nel Nord Ovest Italia GrandVision è presente nei seguenti territori: Valle D’Aosta (Aosta) Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cunei, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) Liguria (La Spezia, Genoa, Savona) Per cercare lo store più vicino a te o per prenotare un appuntamento per un controllo della vista gratuito vai su: www.grandvision.it