Guido Maria Grillo live al Teatro al Parco di Parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La data di presentazione di Senso, l'album di Guido Maria Grillo uscito lo scorso 4 marzo. Un album d'altri tempi, registrato in presa diretta e in analogico con un ensemble da camera, eppure visceralmente contemporaneo. Un figlio del Barezzi Festival, che s'ispira al mecenate di Giuseppe Verdi e costruisce ponti ideali tra musica colta, Opera e contemporaneità internazionale. Immerso nell'arte fin da piccolo, nella casa materna, zeppa di quadri dello zio pittore, echeggiavano arie d'Opera intonate dal nonno, tenore e violinista, e dallo zio, grande esperto di Giacomo Puccini, Guido Maria è cresciuto ascoltando Tenco, Jeff Buckley, Fabrizio De Andrè (a cui ha dedicato anche la sua tesi di laurea in Filosofia). Dalla madre, De Curtis, discendente del Principe Antonio "Totò", e docente di Storia dell'arte, ha ereditato sensibilità artistica e doti vocali. Pubblica per la neonata Barezzi Label, un disco lirico e struggente, nove canzoni (più un omaggio a Verdi) d'amore e d'abbandono, oniriche, malinconiche, dominate da una voce che si eleva, commuove, sonda le cavità dell'anima. Arrangiamenti solenni, frutto della collaborazione con Roberto Esposito e, in due brani, con Giovanni Rago, seguono le pulsioni e i grovigli di Guido Maria Grillo, autore di musiche e testi. L'album è prodotto da Barezzi Festival e Giovanni Sparano, ideatore e direttore dello stesso festival e dell'etichetta che lo pubblica. Sul palco con Guido Maria Grillo (voce, chitarre, percussioni, piano), Roberto Esposito (piano), Michele Poccecai (violino), Anamaria Trifanov (violino), Monica Righi (violoncello), Marianna Parcianello (viola), Pierluca Cilli (contrabbasso), Dario Caradente (flauto traverso).