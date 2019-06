gusta e… scrivi!

Giovedì 6 giugno appuntamento al ristorante vegetariano Apriti Sesamo di piazza Rastelli a Parma per una cena con mini corso di scrittura creativa. Ospite la spumeggiante giornalista ed esperta in comunicazione Mariagrazia Villa, autrice del primo manuale in italiano di scrittura enogastronomica che, tra una portata e l’altra, proporrà esercizi divertenti e utili insieme. Appuntamento per le 20



Negli ultimi tempi l’interesse e l’attenzione per il cibo hanno dato il via a innumerevoli pubblicazioni, blog, programmi televisivi e reality sul mondo del food. Ma per essere un buon food writer non basta scrivere, bisogna saper raccontare in modo accurato, pertinente, creativo, coinvolgente, evocativo e anche etico.

Un’opportunità succulenta da non perdere, per acquisire metodo o per perfezionarsi in maniera divertente, è il mini corso di scrittura creativa con cena, organizzato per giovedì 6 maggio alle 20 al ristorante vegetariano Apriti Sesamo di piazza Rastelli, indirizzo imperdibile per cibo biologico e gustoso.

La spumeggiante giornalista parmigiana ed esperta in comunicazione Mariagrazia Villa, autrice del primo manuale in italiano di scrittura enogastronomica “Professione food writer”, consegnerà ai partecipanti la ricetta per una buona scrittura di cibo e di vino in rete, ma non solo.

Attraverso le conoscenze e gli strumenti imparati negli anni “sul campo”, si forniranno spunti ed esercizi utili per trovare il proprio stile, la propria “voce”, in grado di colpire l’attenzione e di lasciare il segno: davvero utile per chiunque operi nell’ambito food & beverage e desideri conoscere o approfondire l’arte della scrittura enogastronomica, ma anche per cuochi e food lovers, imprenditori, docenti, studenti e appassionati di scrittura. Si parlerà di cosa è la food writing, di come alimentare una passione/professione, di come progettare una buona food story tra una portata e l’altra, che prevede piatti estrapolati dal manuale di Mariagrazia. Permettendo di acquisire, tra una morbida crema di anacardi con sorprese mandorlate, un cous cous di farro con colori mediterranei, un tempeh dorato con scrigni di verdure gratinate e un tiramisù goloso, profumato e super light, qualche “dritta” per scrivere di food o semplicemente postare contenuti più coinvolgenti sui social. Il costo della cena più mini-corso è di 25 euro. Per prenotazioni: telefono 0521 062431.

