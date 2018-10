Halloween 2018 nei Castelli del Ducato

Dal 26 ottobre al 1 novembre con data clou mercoledì 31 ottobre: le straordinarie Halloween Nights nei Castelli del Ducato per giovani e adulti, a cui si aggiungono gli Halloween Days per famiglie. 23 iniziative a tema per tutti i gusti.

Castello di Contignaco (PR)

HALLOWEEN A CONTIGNACO

Apertura speciale del Castello nella Notte delle Streghe

Da venerdì 26 ottobre a sabato 27 ottobre

Apertura speciale del Castello nella Notte delle Streghe dalle 21 alle 24 (orari di inizio visite: 21, 22, 23). Per la notte di Halloween, il Castello di Contignaco apre le sue porte in via straordinaria, accogliendo tra il buio e il silenzio delle sue antiche mura gli ospiti che vorranno sperimentare il fascino di una visita notturna inedita e del tutto speciale. Dopo il calar del sole, la bellezza antica del Castello si colora di tinte scure,

magiche ed evocative. Tra ombre e luci, gli ospiti saranno così condotti a scoprire la suggestiva atmosfera degli ambienti interni della fortezza, fino a giungere nella Sala delle Feritoie, dove li attenderà la degustazione di un buon calice di vino. I più piccoli potranno per l’occasione sfoggiare i loro costumi di Halloween.

La serata si articolerà come segue:

1) accoglienza degli ospiti presso il Castello;

2) visita guidata delle sale interne del Castello;

3) assaggio conclusivo dei vini del Castello o di bevande analcoliche per i più piccoli, il tutto accompagnato

da alcuni “dolcetti” di Halloween.

È raccomandata la prenotazione

Costo della manifestazione a persona: € 10.00

Costo per eventuali bambini (fino a 14 anni): € 7.00

(€ 5.00 per i bambini con costume di Halloween)

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Antica Corte Pallavicina (PR)

HOSTERIA DEI MISTERI

Cena con prodotti di golena e presentazione del libro ‘Misteri per un anno’ di Stefano Panizza all’Hosteria

del Maiale di Polesine Parmense (PR)

venerdì 26 ottobre

Per festeggiare HALLOWEEN venerdì 26 ottobre alle ore 18.30 si terrà all'Hosteria la presentazione del libro

'Misteri per un anno. Ogni giorno fatti arcani e inspiegabili” di Stefano Panizza - studioso di fenomeni 'fortiani', vale a dire di quei fatti che la cultura accademica definisce come pseudoscienze - intervistato dal giornalista Paolo Panni.

Alle ore 20 seguirà la cena con prodotti di golena. Sarà una occasione per andare alla scoperta di enigmi, arcani e fatti inspiegabili o impregnati di giallo, ma anche una serata per conoscere leggende e misteri del Grande fiume, che anche nella piccola Polesine sembrano abbondare.

Menu della serata. I nostri salumi tradizionali di golena accompagnati da pani di grani antichi; Tagliatelle al ragout di bue bianco; Bocconcini di stracotto con polenta; I dolci del contado; Caffè e digestivi Il costo della serata è di 40 euro a persona (bevande escluse)

Per le coppie giovani Under 50 in due prezzo scontato a 30 euro a persona. info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Castello di Varano Dè Melegari (PR)

FIABE NERE - HALLOWEEN PER BAMBINI

Un'avventura da piccoli brividi nel misterioso Castello di Varano!

Sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre

Sabato : 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00, 19:30 , 20:30 , 21:30

Domenica : 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00 , 19:00

Strada della Rocca 10 , Varano Dè; Melegari (PR)

Che fine ha fatto la piccola Cappuccetto Rosso? L'ultima volta che è stata avvistata era insieme al Lupo... Che cosa è successo alla dolce Biancaneve? Nella capanna nel bosco non c è traccia di lei, né dei Sette Nani... E come mai nella casetta di marzapane regna un sinistro silenzio? Halloween è alle porte e qualcosa di oscuro è all'opera nel Regno delle Fiabe... Seguendo gli indizi, sparsi come briciole, i famosi Fratelli

Grimm sono giunti al Castello di Varano, per indagare sulla misteriosa vicenda... Sarete tanto coraggiosi da unirvi a loro in questa terrificante impresa, esplorando i meandri dell'antica fortezza per scoprire l'origine di tanto scompiglio? Un'avventura da piccoli brividi, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi aspetta al Castello di Varano!

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona: Bambini dai 4 ai 12 anni: 8 Euro; Adulti accompagnatori: 5 Euro

L'evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo

Parcheggi più vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA….

Tra i personaggi misteriosi che animano il Castello… con l’apertura straordinaria della prigione

Quattrocentesca e del passaggio segreto

Sabato 27 ottobre 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00

Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello. Prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte. Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino eccezionalmente aperto per l’occasione e da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere…

Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio…

Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei

ristoranti vicini un menu speciale anche a prezzo fisso. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine

settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con

feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione: Adulti: 16 euro; Bambini da 6 anni a 16 anni: 10 euro: Gratuito: bambini fino a 5

anni.

Parcheggi vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

HALLOWEEN APERICENA CON MENTALISTA IN CASTELLO E VISITA GUIDATA

Con la partecipazione straordinaria del mentalista emiliano Francesco Busani indagatore dell'occulto e psychic enterteiner.

Sabato 27 ottobre, ore 21

Aspettando la lunga Notte di Halloween, c'è una anteprima molto speciale in Castello a Fontanellato. Sabato 27 ottobre la Rocca Sanvitale propone una serata davvero unica all’insegna del mentalismo ed effetti magici di illusionismo. All’interno del maniero, gli ospiti potranno degustare un apericena “arricchito” dalla partecipazione straordinaria del mentalista emiliano Francesco Busani, tra i pochi in Italia che introducono elementi di spiritismo nelle sue mind-performance. Potere della mente o esistono davvero gli Spiriti? Al termine, ci sarà la speciale visita guidata “alla ricerca del fantasma”, tra leggenda e mistero. Chi è Francesco Busani? Mentalista professionista, indagatore dell'occulto, psychic enterteiner, studioso di

misteri e della tradizione esoterica. E' il primo performer al mondo ad aver approfondito dal punto di vista teorico e pratico il mentalismo one-to-one. Scrive su riviste del settore illusionistico ed ha recentemente pubblicato il libro 'Magia a Tu per Tu”. Ha ideato insieme a Mariano Tomatis 'Stupire! Il Festival delle Meraviglie'.

Prenotazione obbligatoria. E' sconsigliato l'ingresso ai minori di 14 anni. L'evento è al coperto e si svolgeanche in caso di maltempo.

Costo della manifestazione: Adulti: € 39,00 a persona

Parcheggi gratuiti nel paese

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC)

APERITIVO SPIRITICO

Storia dello spiritismo e indagine sul paranormale a cura di E.P.A.S.

Rocca Viscontea e Enoteca Comunale, sabato 27 ottobre 2018

Orario di svolgimento: ore 18. 00 - 19.30 - 21.00

Un aperitivo insolito per approfondire un tema affascinante: lo spiritismo tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, tra superstizione e moda. Sapevate che gli eventi più esclusivi dell’aristocrazia inglese e poi europea erano i “tea party con seduta spiritica”? Erano davvero eventi paranormali o erano montature per suggestionare il pubblico? Tra medium che parlavano con voci alterate e tavolini levitanti, c’erano anche fenomeni inspiegabili. Gli esperti di E.P.A.S. (EUROPEAN PARANORMAL ACTIVITY SOCIETY), un'associazione di appassionati dello studio e ricerca sui fenomeni ritenuti paranormali, ci guideranno in un breve excursus sui casi più significativi e ancora misteriosi in una chiacchierata informale in Enoteca Comunale, davanti a un calice di vino e qualche assaggio di salume piacentino DOP. Al termine della presentazione, i partecipanti saranno invitati a seguire il team 'sul campo', lungo i vicoli del borgo medievale e nella Rocca Viscontea, alla ricerca di anomalie e presenze.

Aperitivo, indagine e ingresso alla Rocca Viscontea: 15,00 € Possibilità di cenare in ristorante convenzionato e di pernottare in hotel o B&B.

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca di Sala Baganza (PR)

ASPETTANDO HALLOWEEN...IL FANTASMA VINELLO!

sabato 27 ottobre dalle ore 17,00

Nella ghiacciaia della Rocca di Sala Baganza

Nelle antiche cantine e nell’affascinante ghiacciaia della Rocca Sanvitale un pomeriggio all’insegna del divertimento e del brivido! Tra reperti archeologici e secolari bottiglie, estasiati dal profumo del vino, si aggirano spiriti intrappolati nei sotterranei del castello. Giochi di squadra, di intuito e di abilità per affrontare insieme i fantasmi! I genitori, se vorranno, potranno partecipare al gioco. Si consigliano calzature

ed abbigliamento comodi.

A chi è rivolto: bambini dai 6 ai 13 anni

Costo: 5€ a bambino

Numero minimo di partecipanti: 10 bambini

Numero massimo di partecipanti: 30 bambini

Prenotazione obbligatoria.

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it- www.castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

HALLOWEEN MONSTER CASTLE PER BAMBINI

Visite guidate con animazione a tema dedicate.

Domenica 28 ottobre dalle 10 alle 18

Ad orario continuato ogni ora dalle 10 alle 18 per bambini e famiglie “Halloween Monster Castle” visite guidate con animazione a tema dedicate. Siete graditi partecipanti a tutti gli eventi in costume a tema. L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria.

Costo della manifestazione: Adulti: € 10,00 a persona; Bambini da 4 anni a 11 anni: € 10,00 cad.

Parcheggi gratuiti nel paese

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC)

SWEET HALLOWEEN

Visita guidata con animazione alla Rocca Viscontea e merenda in Enoteca Comunale

Domenica 28 ottobre, 15.30

La strega di Hansel e Gretel ha lasciato la sua casetta di marzapane per avventurarsi nel borgo di Castell’Arquato. Seguitela nelle stanze della Rocca Viscontea e accompagnatela a fare merenda in Enoteca...tra tarantole e dita mozzate, intrugli di ogni genere e gommosità inaspettate, riuscirete a

mangiare tanti dolcetti quanti lei? È gradito il costume a tema. Prenotazione obbligatoria. Indicato per bambini dai 6 ai 10 anni.

Costo: € 10,00 a bambino. Merenda riservata ai soli bambini.

I genitori possono partecipare alla visita guidata (biglietto: € 5,00). Durata complessiva: circa un’ora e un

quarto.

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

HALLOWEEN MONSTER WEDDING PARTY 2018 PER BAMBINI E FAMIGLIE

Apericena con animazione in Castello. Finché morte non ci separi: una fiaba moderna con cena,

animazione a tema, giochi e visita.

Mercoledì 31 ottobre alle ore 20

Una fiaba moderna con cena, animazione a tema, giochi e visita al castello. Bambini, bambine siete pronti a vivere il buffet di nozze più stravagante dell'anno? Qualcuno della gran corte dei più incredibili mostri ha deciso di sposarsi proprio la notte di Halloween e per

l'occasione ha deciso di organizzare la festa di matrimonio proprio in Castello! Mercoledì 31 ottobre alle 20 per bambini e famiglie è in carnet la divertente cena da paura "Halloween 2018 – Monster Wedding Party” alla Rocca Sanvitale di Fontanellato.

Dress Monster Code. Siete graditi partecipanti in costume a tema con cappelli da strega o da mago,

mantelli e look originali, abiti da mostri, lupi mannari e ogni altro costume idoneo alla grande festa di

Halloween!

Ecco il menù che abbiamo pensato per voi:

Antiparrasitari vari (pizza splatter e focaccia delle streghe di Salem, uova di serpente); Orzo dei campi della

Transilvania; Gnocchi con la zucca di Jack O'Lantern; Nidi di pipistrello; Purea di blob e di tubero rancido;

Occhietti dei morti con carne di zombie; Torta nuziale al taglio della mano.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Sì lo voglio!

L'evento è al coperto e si svolge an che in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca di Sala Baganza (PR)

PRESENZE DAL PASSATO

Lumi ed ombre… cosa si aggira tra le stanze disabitate della Rocca di Sala Baganza?

mercoledì 31 ottobre

Spettri... Fantasmi... Presenze...

Nel buio della notte, quando le luci della Rocca si spengono e i vivi se ne vanno, urla, catene e rumori si odono dalle sale del palazzo. A lume di candela si aggirano gli spiriti di coloro che, un tempo, abitarono la Rocca. Nella notte gli antichi proprietari tornano in possesso della loro antica residenza. In questa dimora, le cui stanze furono scenario di intrighi e avvenimenti di nobili e cavalieri, cosa può accadere nella notte in

cui il mondo degli spiriti si incontra col mondo dei vivi? Venite a scoprire cosa hanno da raccontare queste anime vagabonde.

Aperto a tutti, in particolare agli adulti. Lo spettacolo è a cura dell’associazione culturale La Bertesca in collaborazione con lo I.A.T. di Sala Baganza

e i volontari della Pro Loco.

A seguire brindisi con Malvasia dei Colli e dolcetti di zucca stregati.

A cura dello I.A.T. di Sala Baganza e della Pro Loco di Sala Baganza

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona: € 12,00 adulti; Costo per bambini (da – a anni d’età inclusi): € 10,00

fino a 12 anni; gratuito fino ai 6 anni

Parcheggi più vicini: piazza Gramsci (antistante la Rocca), via Figlie della Croce, via Vittorio Emanuele II -

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC)

HALLOWEEN: NOTTE MAGICA AL CASTELLO DI GROPPARELLO, FRA SOGNO, REALTA’ E CAVALIERI

STREGATI

Percorso horror fantasy per la notte di Halloween

Mercoledì 31 ottobre

Vieni a sognare notti d’avventura, come un vero cacciatore di mostri e di misteri, nell’antico castello di Gropparello, che per Halloween cambia volto si riveste delle più magiche suggestioni del mistero. Mille occhi potrebbero scrutarvi dal buio della notte, fra creature di questo mondo o dell’altro… e solo le fiamme delle fiaccole vi guideranno per i sentieri solitari del vecchio bosco, dove grida lontane e strane melodie malinconiche saranno spazzate via dall’improvvisa comparsa di…. Ma per quanto esploriate e indaghiate… non solleverete facilmente il velo intricato di mistero che incombe e respira fra quelle stanze antiche, tenendo tutti gli abitanti del castello sotto un incantesimo malvagio e inquietante! Forse la Regina delle Streghe si impadronirà anche dei vostri pensieri… Se uscirete sani e salvi, o almeno sopravvissuti, potrete infilarvi in un nuovo magico mondo, quello del banchetto. Affascinanti cameriere zombie in costume settecentesco imbandiranno per voi il più orrorifico

dei buffet! Fra ricette del cimitero, mele stregate, panini neri dell’orco, teschi di cioccolato dell’ossario maledetto, dolcetti e vermetti di tutti i colori e ragnatele schifose di candido zucchero, riempirete le vostre pancine di streghe e vampiri banchettando allegramente con i nostri mostri misteriosi! Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello sperduto sui colli piacentini, nella notte più lunga e difficile dell’anno? A queste domande che fa la vostra mente, dovreste rispondere prima di decidere se venire oppure no al Castello di Gropparello nella notte delle Streghe...Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello sperduto sui colli piacentini, nella notte più lunga e difficile dell’anno? A queste domande

che fa la vostra mente, dovreste rispondere prima di decidere se venire oppure no al Castello di

Gropparello nella notte delle Streghe... Percorso horror che si sviluppa nel bosco e nel castello, a partire dalle ore 18:00.

A seguire: Cena a buffet per famiglie con bambini con ambientazione a tema oppure Banchetto medievale

in costume per adulti con animazione a tema

Costi: Percorso Horror nel bosco e castello € 20,00

Cena a buffet nella Loggia dei Leoni € 40,00 adulti - € 30,00 bambini

Banchetto con animazione nella Taverna Medievale solo per adulti € 60,00

Prenotazione obbligatoria Parcheggi più vicini: parcheggio del Castello in Via Roma - info@castellidelducato.it –

www.castellidelducato.it

Castello di Rivalta (PC)

HORROR NIGHT - IL CASTELLO DEGLI ORRORI

Mercoledì 31 ottobre

Ingresso al castello a scaglioni, tour con animazione ogni 20 minuti a partire dalle ore 20.00. Il Castello di Rivalta proietta la sua inquietante ombra sul borgo sottostante, avvolto da sinistro ed innaturale silenzio, quando, tutto ad tratto, un urlo agghiacciante proveniente dall'interno del maniero,

squarcia l'aria, come un fulmine improvviso nel cielo terso: qualcuno - o qualcosa - si è infine destato,affamato di carne umana...

Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween ed apre i suoi cancelli a chi è cerca di brividi e

divertimento: avrete davvero il coraggio di varcarne la soglia? Un terrificante tour del maniero, illuminato a candela ed infestato da inquietanti creature, vi attende la sera del 31 Ottobre.

L’evento si svolge anche in caso di pioggia in quanto l’animazione si svolge al coperto

Speciale pacchetti con degustazioni, cene e pernottamento.

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione:

Adulti: 20,00 euro (con pagamento con bonifico entro e non oltre il 15.10.18); 25,00 euro (dopo il 16.10.18)

Bambini da 6 anni a 10 anni: 15,00 euro

Parcheggi Vicini: a 200 mt dal castello n° 3 parcheggi gratuiti

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA….

Tra i personaggi misteriosi che animano il Castello… con l’apertura straordinaria della prigione

Quattrocentesca e del passaggio segreto

mercoledì 31 ottobre 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00

Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello. Prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte. Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino eccezionalmente aperto per l’occasione e da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere… Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio… Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti vicini un menu speciale anche a prezzo fisso. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione: Adulti: 16 euro; Bambini da 6 anni a 16 anni: 10 euro; Gratuito: bambini fino a 5

anni

Parcheggi vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Varano Dè Melegari (PR)

HALLOWEEN: SHERLOCK HOLMES & L'ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Halloween Night al Castello di Varano

Mercoledì 31 Ottobre a partire dalle ore 20:00

Strada della Rocca 10, Varano De' Melegari (PR)

Il Castello di Varano, rischiarato dai pallidi raggi lunari, si erge imponente e minaccioso come un immobile gigante di pietra, pronto ad aprire i suoi cancelli agli invitati dell'esclusiva serata in maschera, organizzata per festeggiare la notte di Halloween. Ad un tratto però, un urlo agghiacciante rieccheggia fra le antiche sale della fortezza. Qualcuno - o qualcosa - ha brutalmente ucciso Lord Blackstone, il proprietario del maniero, ma quando la polizia di Scotland Yard giunge sulla scena del crimine, una serie di inquietanti particolari inizia man mano ad emergere... Quale collegamento c'è fra la sventurata vittima ed i rituali occulti che venivano celebrati nei sotterranei del castello? A chi, o a cosa, si riferisce il nome “Baal”? Che

relazione legava Lord Blackstone ai quattro misteriosi ospiti che erano presenti nel castello al momento della sua morte? Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine. Accompagnati da Sherlock Holmes, avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la scottante verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Mercoledì 31 Ottobre al Castello di Varano!

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona:

Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 25 Ottobre):

- adulti, 18 euro

- ragazzi fino ai 16 anni, 15 euro

Senza prevendita:

- adulti, 25 euro

- ragazzi fino ai 16 anni, 20 euro

L';evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo

Parcheggi più vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato

HALLOWEEN A CASTELL'ARQUATO - 3018 INCUBO POST ATOMICO

Visita con animazione a tema horror alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato e possibilità di cena in

Enoteca Comunale

mercoledì 31 ottobre

Orario di svolgimento: 19.00 – 20.00 – 20.30 - 21.00 – 21.30 - 22.00 -22.30 – 23.00 – 23.30

In un futuro distopico, una catastrofe nucleare ha decimato la popolazione mondiale. Pochi superstiti vagano alla ricerca di riparo, ma troveranno invece l'orrore... Ottobre 3018 sono ormai passati più di due secoli dal termine dell’Attacco Atomico, ancora non si sa chi fu il primo a premere il bottone, chi mise fine al mondo per come lo intendevamo allora. In pochi istanti il mondo cambiò volto e il genere umano sopravvisse solo grazie alla lungimiranza di un manipolo di illuminati che aveva intuito il pericolo e predisposto in tutto il mondo bunker antiatomici e sale criogeniche. Non esistono più nazioni, non esiste più nulla, solo una landa desolata e sconfinata in cui i più potenti tiranneggiano sui più deboli… tiranni che credono di essere onnipotenti, che creano intorno a loro il mondo perfetto, ricordando i tempi che furono e ricostruendo da cenere e polvere. La stessa polvere e la stessa terra che segneranno la vostra via in questo mondo fuori dal bunker, in un luogo dove il futuro è solo un’illusione.

Prenotazione obbligatoria. Costo della visita guidata con animazione: € 27,00 a persona.

Durata: circa un’ora

NOTE: I tour serali sono inadatti e di conseguenza vietati ai minori di età inferiore ai 14 anni anche se accompagnati. Sono inoltre inadatti a claustrofobici, persone facilmente impressionabili, persone deboli di cuore e persone estremamente sensibili alle tematiche trattate. Consigliamo vivamente la partecipazione con abiti e scarpe comode (non saranno ammesse scarpe con tacco per motivi di sicurezza). È gradito il costume a tema di Halloween. Animazione a cura di Malastrana eventi senza tempo

CENA: Sarà possibile cenare presso l’Enoteca Comunale prenotando per uno dei due turni (19.00 e 21.00) e

salvo disponibilità di posti.

Menù:

- Verdure in pinzdemonio

- Tagliere di salumi piacentini DOP (coppa, pancetta, salame) e panino abominevole

- Dolcetti mostruosi

- Calice di vino o bevanda analcolica a scelta, acqua, pane

- Caffè scorretto

Prezzo a persona: € 25,00. Possibilità di alternative vegetariane da concordare.

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Rocca dei Rossi di San Secondo (PR)

HALLOWEEN IN ROCCA III° EDIZIONE

Hai paura del buio? Giunti, ormai alla III° edizione di Halloween in Rocca, durante la notte più Horror

dell'anno, vi invita ad un percorso Horror che si svolgerà al buio!!!!

mercoledì 31 ottobre

Primo ingresso 18:30 - ultima entrata 23:25. Chiusura alle 23:30

Percorso Horror all'interno della Rocca dei Rossi, adatto a tutte le fasce dagli 8 anni in sù.....

Piccolo Buffet a tema Halloween con dolci e bibite.

Musica a tema Halloween

Balli offerti dal gruppo Hip Hop Second Crew, sotto la direzione artistica di Michela Rancati

INGRESSO 5€

Bambini sotto i 120 centimetri gratis

Regolamento di accesso:

- E' vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi di illuminazione, chiunque verrà sorpreso, nell'uso di questi dispositivi, verrà allontanato dagli organizzatori.

- Si consiglia, di venire travestito con abito a tema e scarpe comode, ma sopratutto non venite vestiti in modo elegante, il percorso prevede il coinvolgimento del pubblico.

- I bambini sotto i 10 anni devono essere obbligatoriamente, accompagnati da un adulto.

- Percorso non adatto ai deboli di cuore

E ricorda che l'attore sei tu!

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Castello di Contignaco (PR)

HALLOWEEN A CONTIGNACO

Apertura speciale del Castello nella Notte delle Streghe

Mercoledì 31 Ottobre

Apertura speciale del Castello nella Notte delle Streghe dalle 21 alle 24 (orari di inizio visite: 21, 22, 23). Per la notte di Halloween, il Castello di Contignaco apre le sue porte in via straordinaria, accogliendo tra il buio e il silenzio delle sue antiche mura gli ospiti che vorranno sperimentare il fascino di una visita notturna inedita e del tutto speciale. Dopo il calar del sole, la bellezza antica del Castello si colora di tinte scure,

magiche ed evocative. Tra ombre e luci, gli ospiti saranno così condotti a scoprire la suggestiva atmosfera degli ambienti interni della fortezza, fino a giungere nella Sala delle Feritoie, dove li attenderà la degustazione di un buon calice di vino. I più piccoli potranno per l’occasione sfoggiare i loro costumi di Halloween.

La serata si articolerà come segue:

1) accoglienza degli ospiti presso il Castello;

2) visita guidata delle sale interne del Castello;

3) assaggio conclusivo dei vini del Castello o di bevande analcoliche per i più piccoli, il tutto accompagnato

da alcuni “dolcetti” di Halloween.

È raccomandata la prenotazione

Costo della manifestazione a persona: € 10.00

Costo per eventuali bambini (fino a 14 anni): € 7.00

(€ 5.00 per i bambini con costume di Halloween)

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Castello di Felino (PR)

HALLOWEEN AL CASTELLO DI FELINO

Cena di Halloween

mercoledì 31 ottobre, ore 20.00

- Tortino di patate e porcini con vellutata di zucca e bricioli di pane alle acciughe

- Lasagnetta di zucca con ragù di Maiale Iberico

- Carrè di Vitello al forno con patate e mousse di zucca al pepe rosa

- Torta diplomatica

- Dalla cantina: Santero La Pupazza a tutto pasto

Costo: € 50,00 (con ingresso gratuito al Wine O’ Clock delle h 23.00)

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Castello di Tabiano (PR)

HALLOWEEN AL CASTELLO DI TABIANO

Mercoledì 31 ottobre alle ore 21,30 visita guidata notturna con dolcetti e scherzetti per i più piccoli e

castagnata con vin brûlé.

Costo per adulti € 18,00

Gratuito per i bambini fino ad 8 anni non compiuti.

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA…

Tra i personaggi misteriosi che animano il Castello… con l’apertura straordinaria della prigione

Quattrocentesca e del passaggio segreto

Giovedì 1 novembre 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00

Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto all’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello. Prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte. Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino eccezionalmente aperto per l’occasione e da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere…

Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio… Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti vicini un menu speciale anche a prezzo fisso. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella

trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e

una vista magnifica sulle colline, è disponibile. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Prenotazione obbligatoria. Costo della manifestazione:

Adulti: 16 euro

Bambini da 6 anni a 16 anni: 10 euro

Gratuito: bambini fino a 5 anni

Parcheggi vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Rivalta (PC)

EVENTO PER BAMBINI CON ANIMAZIONE ;HALLOWEEN AL CASTELLO DI RIVALTA

Un'intera giornata dedicata ai più’ piccoli in uno dei sette castelli maledetti d’ Europa!

Giovedì 1 novembre

Programma:

- mattino: si svolgono solo visite guidate storiche alle ore 10.30 oppure 11.30.

- pomeriggio: tour con animazione con partenza ogni ora a scelta tra ore 14:00 15:00 , 16:00.

Possibilita’ di prenotare solo l’attivita’ pomeridiana (ore 16.00 oppure ore 17.00)

Prenotazione obbligatoria

Possibilità di pranzo, all'interno della Foresteria del Castello sia per adulti che bambini.

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto.

Prenotazione obbligatoria sia per il pranzo che per l’intero programma

Costo della manifestazione a persona: 20,00 euro intero 15,00 ridotto

(programma per l’intera giornata con sorpresa e visita storica inclusa)

Costo per bambini (da 3 – a 10 anni d’età inclusi): 15,00

Parcheggi Vicini: n° 3 parcheggi gratuiti siti a 200 mt dal castello

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato

PASSEGGIATA NOIR TRA GLI SPETTRI DEL BORGO

Una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo

E.P.A.S

Giovedì 1 novembre, ore 16

Una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo

E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society), alla ricerca di anomalie elettromagnetiche e di strani campi

di forza, prendendo come spunto le leggende e i misteri arquatesi.

Durata complessiva: 1 ora e 30 minuti circa. La passeggiata si svolgerà al raggiungimento del numero

minimo di 10 persone. In caso di maltempo la passeggiata verrà rinviata.

Luogo di ritrovo: ufficio turistico di Castell'Arquato, Piazza Municipio 1 - ore 16.00

Costo: € 7,00 a persona (incluso ingresso alla Rocca Viscontea).

Prenotazione obbligatoria entro il 31 ottobre.

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it