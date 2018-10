Halloween Monstre party

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

HALLOWEEN MONSTER WEDDING PARTY 2018 PER BAMBINI E FAMIGLIE

Apericena con animazione in Castello. Finché morte non ci separi: una fiaba moderna con cena, animazione a tema, giochi e visita.

Mercoledì 31 ottobre alle ore 20

Una fiaba moderna con cena, animazione a tema, giochi e visita al castello. Bambini, bambine siete pronti a vivere il buffet di nozze più stravagante dell'anno? Qualcuno della gran corte dei più incredibili mostri ha deciso di sposarsi proprio la notte di Halloween e per l'occasione ha deciso di organizzare la festa di matrimonio proprio in Castello! Mercoledì 31 ottobre alle 20 per bambini e famiglie è in carnet la divertente cena da paura "Halloween 2018 – Monster Wedding Party” alla Rocca Sanvitale di Fontanellato. Dress Monster Code. Siete graditi partecipanti in costume a tema con cappelli da strega o da mago, mantelli e look originali, abiti da mostri, lupi mannari e ogni altro costume idoneo alla grande festa di Halloween!

Ecco il menù che abbiamo pensato per voi:

Antiparrasitari vari (pizza splatter e focaccia delle streghe di Salem, uova di serpente)

Orzo dei campi della Transilvania

Gnocchi con la zucca di Jack O'Lantern

Nidi di pipistrello

Purea di blob e di tubero rancido

Occhietti dei morti con carne di zombie

Torta nuziale al taglio della mano

La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Sì lo voglio!

L'evento è al coperto e si svolge an che in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it