Halloween party al Castello di Felino

C'è forse un luogo migliore di un antico castello per festeggiare la notte più spaventosa dell'anno?



Passa con noi l'intera serata cenando nell'ultimo piano del castello o raggiungici con i tuoi amici dalle ore 23:00 per ballare fino all'alba grazie al nostro Wine O' Clock in versione notturna!



PREZZO CENA (con ingresso gratuito al Wine O' Clock)



€ 50,00 a persona



- Antipasto

- Primo

- Secondo con contorno

- Dolce

- Acqua

- Vino (1 bottiglia ogni 4 persone)

- Caffè e digestivi nazionali



PREZZO WINE O' CLOCK (ingresso dalle 23:00 in poi)



€ 20,00 a persona



INFO E PRENOTAZIONI



342 8789739

marketing@piuhotels.com