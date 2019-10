halloween per bambini - il principe dei mostri

Un'avventura da piccoli brividi nel misterioso Castello di Varano!



Forse non tutti lo sanno, ma il Castello di Varano de' Melegari è la dimora del Principe dei Mostri e dei suoi spaventosi e bizzarri amici. Una serie di enigmatici eventi, però, rischia di scatenare il caos nella loro esistenza: il Lupo Mannaro ulula alla luce di una lampadina convinto per qualche strana idea che si tratti della luna, la Mummia non ha più le sue bende e mugugna frasi sconnesse, battendo i denti per il freddo, la Strega sforna deliziosi dolcetti profumati al posto di rancide pozioni maleodoranti... Sarete tanto coraggiosi da intrufolarvi nella fortezza, superando terrificanti prove, per smascherare l'artefice di tanto scompiglio e mandare all'aria il suo diabolico piano?! Una emozionante avventura per bambini coraggiosi, con tanti giochi da fare insieme, vi aspetta alla Castello di Varano!



Sabato 26 Ottobre 2018 alle ore 14:00, 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00, 19:30 , 20:30 , 21:30

Domenica 27 Ottobre 2018 alle ore 14:00, 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00



L'evento è progettato per bambini dai 4 ai 12 anni:

i primi tre turni del sabato e della domenica (15:00, 16:00, 17:00, 18:00) sono dedicati ai bambini più piccoli,

mentre quelli serali del sabato (19:30, 20:30 e 21:30) sono dedicati ai bambini più grandi (il castello sarà un po' più buio ed i trucchi dei personaggi saranno un po' più spaventosi).



Castello Pallavicino di Varano De' Melegari - Strada della Rocca n. 10 , Varano De' Melegari (PR)



Prenotazione obbligatoria



Costo per i bambini: (dai 4 ai 12 anni) 8 euro



Costo per gli adulti accompagnatori: 5 euro



L’evento si terrà anche in caso di maltempo



Per informazioni e prenotazioni:



Tel: 327 3797253



Mail: castellodivarano@gmail.com , info@oltrelospecchio.com

Web: www.castellodivarano.it , www.oltrelospecchio.com

Gallery