Halloween per i bambini: Fiabe Nere al castello

Castello di Varano De' Melegari (PR)

FIABE NERE - HALLOWEEN PER BAMBINI

Un'avventura da piccoli brividi nel misterioso Castello di Varano!

Sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre

Sabato : 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00, 19:30 , 20:30 , 21:30

Domenica : 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00 , 19:00

Strada della Rocca 10 , Varano De' Melegari (PR)

Che fine ha fatto la piccola Cappuccetto Rosso? L'ultima volta che è stata avvistata era insieme al Lupo... Che cosa è successo alla dolce Biancaneve? Nella capanna nel bosco non c'è traccia di lei, né dei Sette Nani... E come mai nella casetta di marzapane regna un sinistro silenzio? Halloween è alle porte e qualcosa di oscuro è all'opera nel Regno delle Fiabe... Seguendo gli indizi, sparsi come briciole, i famosi Fratelli Grimm sono giunti al Castello di Varano, per indagare sulla misteriosa vicenda... Sarete tanto coraggiosi da unirvi a loro in questa terrificante impresa, esplorando i meandri dell'antica fortezza per scoprire l'origine di tanto scompiglio? Un'avventura da piccoli brividi, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi aspetta al Castello di Varano!

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona: Bambini dai 4 ai 12 anni: 8 Euro; Adulti accompagnatori: 5 Euro

L'evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo

Parcheggi più vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it