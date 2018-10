Halloween tra i mostri del castello

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

HALLOWEEN MONSTER CASTLE PER BAMBINI

Visite guidate con animazione a tema dedicate.

Domenica 28 ottobre dalle 10 alle 18

Domenica 28 ottobre 2018 ad orario continuato ogni ora dalle 10 alle 18 per bambini e famiglie “Halloween Monster Castle” visite guidate con animazione a tema dedicate. Siete graditi partecipanti a tutti gli eventi in costume a tema.

L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.

Prenotazione obbligatoria.

Costo della manifestazione: Adulti: € 10,00 a persona; Bambini da 4 anni a 11 anni: € 10,00 cad.

Parcheggi gratuiti nel paese

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it