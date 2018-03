Seconda edizione di Happy Days in Piazza Ghiaia

Dopo l'enorme successo della prima edizione ritorna Happy Days Festival, l'evento organizzato da Bi&Bi Eventi con al collaborazione di Promo Ghiaia e la direzione artistica del Crazy Ballet. L'apprezzamento di questo evento, che si inserisce come per la prima edizione nel week-end pasquale, lo hanno decretato le tante presenze registrate: lo scorso anno i visitatori hanno affollato Piazza Ghiaia con sorrisi, piroette e quella sana voglia di trascorrere del tempo di qualità nel centro di Parma. La seconda edizione conferma il format del 2017 con un programma da festival che riserva piacevoli sorprese, nuove proposte di intrattenimento, con nuovi espositori e nuovi truck a tema. Nella tre giorni di HDF 2018 si susseguirà una scaletta che mixa ottima musica live e buon cibo, intrattenimenti dal sapore vintage, dalle lezioni di ballo alle battle fra Dj, passando per una maratona di balli swing, giochi per il pubblico e un mercatino dedicato alle cose del passato.

INTRATTENIMENTI Il programma di HDF 2018 è davvero ricco e riserva tante belle sorprese. La prima riguarda l'arrivo a parma di una guest star: direttamente da Parigi e in attesa del Summer Jamboree arriva Dj Jay Cee che farà ballare tutti con la sua selezione di musica che spazia fra swing , boogie e doowap. Dalla consolle il nostro ospite internazionale, che sarà con noi tutto il weekend, scenderà anche in pista perché Jay Cee è anche un ballerino di Jive. Con lui sarà possibile infatti partecipare a 3 workshop gratuiti per imparare i primi passi del suo personalissimo Gentle Jive (per date e orari consultare il programma). Sabato pomeriggio Jay Cee si alternerà in consolle con Randagio: i due Dj daranno vita ad una swing battle per far ballare tutti fino a tarda serata. Si continua a ballare swing e rock&roll insieme al team del Crazy Ballet che come sempre proporrà i propri live dance show e lezioni di ballo in diversi stili, variando da quelli con coreografie di gruppo a stili più specifici come il Lindy Hop e il Boogie woogie (per date e orari consultare il programma). Avremo anche una chicca che riporterà tutti nell'autentica atmosfera degli anni 50 e 60: con uno schiocco di dita il BAR “di Harnold’s” con tanto di flipper e juke box funzionanti e una Harley Davidson ci farà tuffare nel mood alla Happy Days per ritrovare il gusto del vecchio fast-food vintage punto di ritrovo della banda di Riky, Fonzie e Sottiletta. Nella giornata di Pasquetta, il 2 aprile, invece arriveranno le macchine d'epoca e in particolare alcuni esemplari di 500 Fiat che saranno in esposizione dalla mattina fino al pomeriggio proprio in Piazza Ghiaia. L'esposizione è a cura del Club mantovano Sinc Scent. LIVE MUSIC Non poteva mancare la musica live: il concerto di Happy Days Festival 2018 è affidato ai P-51 Airplanes. La band rockabilly di Rovigo si esibirà la domenica di Pasqua (1\4) alle 20:30 e alle 22:00 e proporrà il tipico sound del R’n’R più classico dalla fine degli anni 40 ai primi 60, riproponendo versioni fedeli agli originali ed anche originali divagazioni. Per maggiori info → http://www.p-51.it/band/

STREEET FOOD Basta nominarli che già i sensi immagino golosità dolci e salate. Stiamo parlando dei food truck assolutamente immancabili per questo evento: in Ghiaia ci saranno circa 12 proposte di buon cibo da strada pronti a preparare piatti per pranzo, merenda, aperitivo e cena tutte a tema vintage a partire dai furgoncini esteticamente dal sapore retrò. Ci saranno classici hamburger in stile USA al cibo locale come anolini e torta fritta, si ripercorre la Romagna con piadine e tigelle e si arriva fino in Puglia con frise e rustici leccesi. Sarà presente anche un vecchio bus a due piani sul quale si potrà degustare il classico cibo americano, dalle alette di pollo alle chips, come in un ristorante a cielo aperto. Immancabile la birra artigianale, il buon vino e i dolci italiani e stranieri! I food truck apriranno ad orario aperitivo del 31 marzo, proseguiranno poi il 1 e 2 aprile dal pranzo fino alla cena.

MERCATINO VINTAGE Ad HDF 2018 sarà possibile fare anche shopping con più di 30 banchi in esposizione: dall'abbigliamento real vintage alle proposte di abiti ed accessori remake - handmade, dai vinili fino all'oggettistica per dare uno stile retrò alla casa con espositori provenienti da diverse regioni d’Italia. Per maggiori dettagli lasciamo il link all'evento facebook: https://www.facebook.com/events/562177534117057/