Happy ending in Piazza Ghiaia

Qual è il modo migliore per dire quell'arrivederci dal sapore agrodolce all'estate? Scendendo in Piazza e assaporando quella sensazione di serenità e rilassamento che solo la bella stagione sa dare!! Nel week-end di sabato 21 e domenica 22 settembre, in Piazza Ghiaia, ci sarà il divertimento assicurato con la musica di Jumbo Story, Robi Bonardi Master Dj Project in consolle, lezioni gratuite di tango e tantissima scelta gastronomica, rigorosamente in versione street.

Ormai è divenuto un appuntamento immancabile della fine estate parmigiana: la festa che chiude la stagione più calda, organizzata da Bi&Bi Eventi in collaborazione con PromoGhiaia, è divenuta una ricorrenza attesa dai cittadini e da chi raggiunge il centro di Parma dalle zone circostanti. Cosa troverete ad Happy Ending 2019? #StreetFood – Gli scenografici camioncini da strada arriveranno in Ghiaia dal sabato pomeriggio e porteranno un mix di gusto tutto italiano, senza tralasciare i classici panini che si ispirano alla cucina statunitense anche in versione gourmet.

Le proposte culinarie sono diverse: dalle specialità della Campania a quelle abruzzesi, come gli amatissimi arrosticini uno tira l'altro, passando per il Lazio con la croccantezza della pizza romana farcita con la mortazza, specialità di pesce in versione cruda o cotta, tipicità parmigiane, birra artigianale, cocktail e gelato artigianale. Le cucine dello street food di qualità apriranno sabato ad orario aperitivo fino a tarda sera, mentre domenica i fornelli si scalderanno dalla mattina fino alla sera. Durante il week end in Piazza ci sarà anche un #Market con proposte di abbigliamento e accessori vintage, oggettistica handmade e di artigianato e aziende agricole. Non mancheranno i giochi per i più piccini: nella zona che congiunge Piazza Ghiaia alla Pilotta ci saranno i divertentissimi #Gonfiabili!

SABATO 21

Alle 21:30 salgono in consolle i Dj del Jumbo Story, pronti a farvi ballare e cantare sul repertorio anni '70 – '80 che mixa brani italiani e internazionali.

Dalle 18:00 alle 24:00 i più piccoli potranno divertirsi con un classico dal sapore vintage: i ciclogrilli di Giocolando da guidare in un circuito!

DOMENICA 22

L'Associazione Voglia di Tango organizza una Milonga con possibilità di prova gratuita di “Primi passi di tango argentino”. Appuntamento ore 15:30 davanti all’Eno Bar Grand Cru

Dalle 18:30 Robi Bonardi Master Dj Project mixerà musica che accompagnerà l'aperitivo e la cena!