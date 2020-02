:hover the data | corso di open data visualization

Avete mai provato a disegnare i dati? :hover the data è un corso sulla data visualization per far evolvere delle noiose tabelle in una vera applicazione interattiva, scovare gli open data più interessanti e trasformarli in movimento e colore.

PROGRAMMA

:hover the data si sviluppa su un percorso interattivo e strutturato per esplorare le più moderne tecnologie web fino a creare una vera applicazione web visualizzabile da browser. A questo link alcuni esempi > hover-the-data.gitlab.io.



Gli argomenti che tratteremo:



Teoria generale della visualizzazione dati con esempi

Open data e dove trovarli

Caricare un dataset con javascript

Disegnare sul web: svg, html e css

Template web con vue.js

Basi di d3.js: scale e forme

Struttura e tipologia dei grafici

La mia prima visualizzazione

OBIETTIVI

Acquisendo nozioni e concetti teorici applicati a esercizi pratici, lo studente imparerà a creare visualizzazioni efficaci, interessanti e utili basate su dati aperti. Verrà posta particolare attenzione alla fase progettuale, dalla ricerca del dataset alla selezione di visualizzazioni appropriate. Durante la fase esecutiva ci si focalizzerà sulla semplicità visiva, su uno stile accattivante e sulla facilità di interpretazione. L’intento ultimo sarà fornire allo studente l’autonomia per una futura esplorazione degli strumenti e delle tecniche impiegate. L’output finale sarà la visualizzazione interattiva in pagina web/archivio zip.



TARGET

Il corso è rivolto in particolar modo a:



Designer

Sviluppatori

Giornalisti

Collaboratori e dipendenti della Pubbliche Amministrazioni

con la comune passione dei dati aperti, dell’analisi e visualizzazione dei dati, del data journalism.



REQUISITI

Per partecipare sarà necessario portare un computer personale provvisto di browser Chrome e possedere conoscenze base di programmazione web (html/css/js). Qui alcune guide utili:



https://www.html.it/guide/guida-html/ lezioni 1-7

https://www.html.it/guide/guida-css-di-base/ lezioni 1-7

https://www.html.it/guide/guida-javascript-di-base/ lezioni 5-10, 16, 19

DURATA

Il corso ha una durata totale di 20 ore distribuite su due sabati da 8 ore e due tarde serate infrasettimanali da 2 ore.



CALENDARIO & SEDE

Sabato 14 marzo dalle 9.00 alle 18.00

Giovedì 19 marzo dalle 18.30 alle 20.30

Sabato 21 marzo dalle 9.00 alle 18.00

Giovedì 26 marzo dalle 18.30 alle 20.30

Il corso si terrà presso lo Spazio P. al 1° piano di Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma).



DOCENTE

Mauro Melis, classe 1988, è designer. Laureato al Politecnico di Torino, durante gli studi si appassiona agli algoritmi applicati al design e dal 2013 si occupa di visualizzazioni interattive e web application per media, organizzazioni e pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni si specializza in progetti aperti che utilizzano open data vincendo anche alcuni premi nazionali. Attualmente sviluppatore frontend per VISUP.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Standard: €200,00 + €10,00 (tesseramento 2020 APS On/Off)

Ridotta*: €180,00 + €10,00 (tesseramento 2020 APS On/Off) *studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off

Il corso è aperto a un massimo di 10 partecipanti.



Info e iscrizioni a questo link > http://officineonoff.com/events/hover-the-data/



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...