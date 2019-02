human beatbox festival 2019: decimo anniversario il raduno internazionale si svolgerà il 2 marzo al campus industry a parma

Arriveranno beatboxers da tutta la penisola e dall’Europa. Il festival si svolgerà il 2 Marzo 2019 al Campus Music Industry di Parma. Un raduno internazionale con importanti ospiti, tra i migliori sulla scena, per l’evento dedicato alla Human Beatbox, una delle discipline del movimento Hip Hop. Un evento suggestivo che coinvolgerà il pubblico di appassionati e curiosi del genere con loop station batttle, gara di beatbox tramite l’ausilio di loopstation, open mic cypher, seven to smoke battle, live showcase, workshop.



Il primo raduno italiano di Beatboxers si è svolto nel Novembre del 2008 presso il Laboratorio Mu di Parma. Per l’occasione erano intervenuti molti giornalisti di emittenti televisive e della carta stampata locali e nazionali. Tra questi anche Rai2, La Repubblica, passaggi radiofonici su Radio Deejay. Beatboxers principianti e professionisti sono arrivati da ogni angolo d’Italia per far sentire la propria tecnica anche solo per qualche minuto sul palco. E’ ciò che accadrà anche questa volta con un Free OpenMic Showcase per i musicisti che riusciranno ad accaparrarsi uno degli “slot” messi a disposizione durante la serata.



Gli ospiti internazionali arriveranno dalla Francia rappresentata da K.I.M, quattro volte campione nazionale della beatbox battle francese e Big Ben dal Belgio, duo che presenterà il nuovo progetto Shadow Sumo. Sempre dal Belgio un interessante progetto di beatbox e arte vocale con l’ausilio di Loopstation RC505, con il duo Jasmin e RoxorLoops. Quest’ultimo è stato vice campione mondiale a Berlino. Dalla Russia i gemelli rivelazione del mondo del Beatbox Mad Twins. A ufficializzare l’evento ci sarà Bee Low dalla Germania. Bee Low è l’organizzatore del Campionato Mondiale di Beatbox che si svolge ogni anno a Berlino e fondatore del Network Beatbox Battle ovvero il riferimento di tutti i beatboxers del pianeta. Tra gli ospiti italiani ci sarà il leggendario Alien Dee tra i primi performers a rappresentare l’Italia in Europa e nel mondo.

Il raduno sarà arricchito da una battle di Loop Station, ovvero una competizione che vedrà impegnati quattro ospiti internazionali sfidarsi a colpi di loop creati in diretta con una Loop Station RC505, strumento di riferimento per gli amanti del genere. I partecipanti arriveranno rispettivamente da Gran Bretagna, Egitto, Olanda, Svizzera.



L’arte del Beatboxing è stata ufficializzata e riconosciuta in tutto il mondo come una delle discipline della Cultura Hip Hop, le altre sono: Writing, Breaking o B-boying/B-girling, Djing, Mciing, Turnatblism/Dj. Il meeting sarà un richiamo sia per gli appassionati sia per gli adetti ai lavori. La musica Rap sarà rappresentata dai sempre più convincenti Virux e Kappa O dalla crew Arena 051 di Bologna. La presenza di professionisti del djiing e del turntablism arricchiranno la giornata tra cui: il campione italiano di Scratch Dj Proto Khay che insieme a Dj TryCatch e Dj Over guideranno il sound dalle ruote d’acciaio supportati dal finger drumming di Maxino Jeko alle prese con l’MPC Akai.

Novità assoluta di questa edizione speciale, in cui si festeggeranno i 10 anni dal primo storico raduno, sarà la musica dal vivo suonata da band che comprendono un Beatboxer nella propria formazione. Nuove sonorità verranno regalate al grande pubblico dagli accattivanti progetti musicali Black Jsus, (tastiera, chitarra e beatbox) e Cluster Jumble, (tromba, chitarra e beatbox).



L’evento sarà inaugurato nel primo pomeriggio con una importante jam di graffiti curata da McLuc Culture, associazione tra le più conosciute in Italia e in Europa e dal 2005 punto di riferimento per gli estimatori del writing e della creatività urbana. E’ da sempre partner affiliato a #Itabeatboxers, l’associazione a cui è affidata la progettazione e il coordinamento della manifestazione.

Guideranno l’evento dai microfoni del palco il pluricampione italiano di freestyle rap Dank Mc accompagnato da Dhap fondatore di Itabeatboxers, ideatore del raduno e della battle nazionale. Dhap è chapter leader italiano per il mondo del Beatbox e membro del Team organizzativo del campionato mondiale di Berlino.



Human Beatbox Festival si svolgerà a Parma il 2 Marzo presso il Campus Industry Music, in Largo Simoni. E’ uno dei club più prestigiosi d’Italia con riconoscimenti nazionali e internazionali e un cartellone artistico di prim’ordine.

Gallery