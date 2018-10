i caduti per la patria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Prendono avvio a Traversetolo le celebrazioni per il centenario della fine del primo conflitto mondiale, organizzate dall’Amministrazione comunale. La prima iniziativa è in calendario per sabato 27 ottobre alle 16 nella sala del Consiglio comunale, nel centro civico “La Corte”, in via F.lli Cantini 8. Si tratta della presentazione dei volumi Il calore della memoria di Antonio Tagliavini e Sulle ali della vittoria. Renato Brozzi e la memoria della Grande guerra a Traversetolo a cura di Michela Cerocchi, Anna Mavilla, Susanna Preo. Antonio Tagliavini ha descritto, nel suo volume, l’ideazione e nascita del monumento ai caduti del Regio istituto tecnico di Parma dedicato ai suoi allievi morti per la patria, di cui tre legati a Traversetolo, per nascita o per residenza. Michela Cerocchi, Anna Mavilla, Susanna Preo, nel loro libro, documentano la nascita del monumento ai caduti di Traversetolo della guerra 1914-18, realizzato da Renato Brozzi, la celebre “Vittoria Alata”. In entrambi i volumi sono raccolte fonti importantissime per la ricostruzione della sequenza degli eventi che hanno portato alla nascita dei due monumenti. L’autore dell’uno e le autrici dell’altro sono ricorsi a documenti di archivio, carteggi, notizie a stampa e ogni altra documentazione che potesse rendere conto in modo puntuale della nascita dei monumenti stessi dal punto di vista storico e artistico. Saranno presenti Elisabetta Manconi, assessore alla Scuola e alla cultura, l’autore e le autrici.