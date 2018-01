I fans di Fedez invadono piazza Garibaldi, Guerra: "Ha vinto la festa"

Piazza Garibaldi invasa dai fans del rapper Fedez che ha brindato a mezzanotte per festeggiare l'inizio del nuovo anno insieme a Chiara Ferragni, che è salita sul palco insieme a lui. Il dispositivo di sicurezza ha funzionato: nessun allarme e nessun problema di ordine pubblico. L'assessore Michele Guerra ha scritto su Facebook: "Ha vinto la festa" dopo le polemiche che hanno accompagnato questo fine dell'anno, tra quelle per i costi e quelle per la gestione degli ingressi.