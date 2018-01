i fantastici 4 | 4° compleanno di officine on/off

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 3 febbraio 2018 presso il Centro Polifunzionale “Casa Nel Parco” (Strada Naviglio Alto 4/1, Parma) A.P.S. On/Off e Coop. Soc.Onlus Gruppo Scuola organizzano "I Fantastici 4"; l'evento che festeggia i 4 anni di attività di Officine On/Off, progetto innovativo promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Parma inaugurato a novembre 2013. Fin dalla sua apertura, la community di Officine On/Off si basa sull’utilizzo di strumenti e di spazi collaborativi (primi tra tutti, il coworking, il FabLab e La Scuola del Fare) a sostegno dell’autoimprenditorialità e dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio. Negli anni, dai continui scambi e contaminazioni, esperienze e know-how tra freelance, studenti, associazioni, makers, gruppi informali e startup, hanno preso vita progetti e iniziative di didattica innovativa, arti audiovisive e artigianato digitale. Novità di questo compleanno sarà la School Challenge: una sfida tra le classi di due scuole della città (I.T.E. Bodoni e I.S.I.S.S. Giordani) all’ultima progettazione d’impresa. Gli studenti, suddivisi in team e coadiuvati dagli educatori di Gruppo Scuola e i coworker dell’A.P.S., saranno infatti chiamati a prototipare un vero e proprio progetto di impresa in pochissimo tempo, condividendo competenze e idee. Una giuria appositamente riunita, di cui farà parte anche l’Assessore alle Politiche Giovanili Michele Guerra, selezionerà il team vincitore, i cui partecipanti si aggiudicheranno il premio messo a disposizione dal Fablab Parma e 3DPR. Mentre i ragazzi saranno alle prese con la loro simulazione, gli spazi delle Officine saranno come sempre aperti alla cittadinanza. A metà mattinata, nello Spazio P., sarà possibile partecipare alla presentazione delle attività realizzate nell’anno appena trascorso (2017). Nel frattempo, l’aula didattica del Fablab ospiterà per l’occasione il progetto “Museo Virtuale di Piazza Duomo a Parma”, realizzato dall’Associazione 3D ArcheoLab. Il percorso, composto da 73 modelli 3D e 11 fotografie a 360° permetterà di scoprire da vicino la Cattedrale, il Battistero e il Museo Diocesano utilizzando schermi touchscreen e visori di realtà virtuale. www.3d-virtualmuseum.it/il-museo-virtuale-di-piazza-duomo-a-parma Programma della mattinata: 8.30 – 11.30: School Challenge (riservato alle classi partecipanti) Dalle 9.00: Spazi aperti alla cittadinanza 11.00 – 11.30: Presentazione attività di On/Off al pubblico 11.30 – 12.00: School Pitch: i 4 team presentano il loro progetto al pubblico e alla giuria 12.15: Premiazione del team 1° classificato e dei partecipanti 12.30: Brindisi, taglio della torta e saluti Contatti: www.officineonoff.com info@officineonoff.com 0521.270841

Gallery