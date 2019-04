i fiori di bach e le emozioni

LE CARTE DEI FIORI DI BACH E LA RISONANZA CON QUESTI RIMEDI



Andare oltre le emozioni negative come la PAURA, lo SCORAGGIAMENTO, la SOLITUDINE, l’ANSIA, ci aiuta a riconnetterci con le nostre risorse e punti di forza per camminare con passo più sicuro nel viaggio della vita.



PARLIAMONE INSIEME E SCOPRIAMO IL NOSTRO FIORE CARATTERIALE INSIEME A SUSANNA PINI (Naturopata e Floriterapeuta)



DUE INCONTRI IL 5 MAGGIO E IL 19 MAGGIO

dalle 15 alle 18



Contributo singolo incontro 18 euro + 10 tessera associazione "Kalipé... a passo lento"

(prenotando subito i due incontri 30 euro + 10 tessera)

Per adesioni e informazioni:

3490081664

kalipe@poderezumara.com



ADESIONI ENTRO IL 29 APRILE