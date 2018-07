i germogli di antonella zanca al mentana 104

Continuano i Venerdì Letterari curati dalla Libreria Diari di Bordo nella suggestiva location del Giardino Del Gusto nel Cuore Di Parma: Il “MENTANA 104” di Luca Farinoti.



Venerdì 13 luglio alle ore 19.00 è la volta della presentazione del libro di Antonella Zanca, Germogli, con illustrazioni di Isanna Trovato e pubblicato da Ensemble.



La natura segue le sue regole. Ascoltarle, può aiutarci a seguire una strada a volte più definita proprio grazie a qualcosa che, benché trascurato dai più, riesce a regalarci, ogni anno, nuovi germogli. Da lì, nascono i pretesti per raccontare tratti di umanità che oggi e ieri si sono lasciati affascinare dal mondo verde.



Antonella Zanca ha cominciato a scrivere giovanissima. Ha pubblicato diversi racconti su riviste femminili e antologie. Scrive sul blog di Barbara Garlaschelli “Sdiario”. Ha partecipato inoltre al collettivo ScriviPerBene, progetto di scrittura per beneficenza che col libro La giusta Luce, sulla violenza in famiglia, è ora in libreria