I Like Parma - Un Patrimonio da Vivere il 12 e 13 ottobre

Torna con la sua terza edizione “I like Parma - Un Patrimonio da vivere”, la fortunata iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma in collaborazione con la Delegazione FAI di Parma in occasione delle “Giornate Fai d’Autunno”, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. Sabato 12 e domenica 13 ottobre cittadini e turisti di tutte le età potranno prendere parte a un ricco programma di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, musei e spazi artistici cittadini con visite guidate, concerti e I Like Parma - Un Patrimonio da Viveremostre ospitati in alcuni dei luoghi più affascinanti del patrimonio culturale cittadino.

IL PROGRAMMA DI I LIKE PARMA (in pdf)

“Anche questa edizione di “I Like Parma” - ha esordito l'assessore alla Cultura Michele Guerra – rinsalda i rapporti tra gli assessorati del Comune e FAI, con l'obiettivo di aprire i luoghi della città, rendendola ancor più accogliente, in modo gratuito. Ogni anno cerchiamo di far riscoprire nuovi spazi del patrimonio artistico cittadino facendo in modo che la cittadinanza possa riappropriarsene”.

Ma già durante tutta la settimana, dal 7 all’11 ottobre, saranno circa 2000 gli alunni delle scuole della città e della provincia che parteciperanno alle visite guidate e ai laboratori dedicati alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città organizzati dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Educativi e proposti gratuitamente a tutte le scuole, dall’infanzia sino alla secondaria.

“Il numero degli alunni che partecipano ad “I Like Parma” – ha detto Ines Seletti, assessora ad Educazione ed Innovazione Tecnologica – fa capire quanto sia significativo il coinvolgimento delle scuole in questo progetto. La volontà è sempre quella di investire per la cultura delle nuove generazioni cercando di creare occasioni arricchenti che possano interessare le famiglie tutte”. Le attività saranno condotte dalle guide turistiche abilitate e dalle associazioni culturali del

territorio che hanno risposto all’Avviso Pubblico indetto dall’assessorato alla Cultura, e vanno dagli itinerari alla scoperta delle meraviglie della nostra città alle proposte legate ad archeologia, libri, musica e teatro di figura.

Inoltre, grazie al contributo di SMTP - Società per la mobilità e il trasporto pubblico, per le classi che ne faranno richiesta anche il trasporto sarà gratuito, nell’ottica di favorire la partecipazione anche delle scuole della periferia e della provincia senza peso economico per le famiglie.

“Grazie alla collaborazione con il Comune – ha sottolineato Giovanni Fracasso, presidente della delegazione FAI di Parma – rinnoviamo un programma di aperture che vogliono far riscoprire luoghi di grande interesse del patrimonio cittadino, coinvolgendo tutta la città e in particolare le scuole, anche grazie all'apporto prezioso nelle attività delle Giornate da parte degli studenti volontari”.

Saranno venti i luoghi con aperture straordinarie e gratuite, in molti casi accompagnate da visite guidate. Si segnalano, fra gli altri, la Cappella di Santa Maria ai Servi della Fondazione Don Gnocchi, la Chiesa di San Francesco del Prato con l’allestimento dell’opera “Luisa Miller”, il Chiostro delle Maestre Luigine, la Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti, la Chiesa di San Quintino, oltre a numerosi musei cittadini e alla mostre, come “L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro” a Palazzo Bossi Bocchi e “Costellazioni familiari. Dialoghi sulla libertà” di Gianluigi Colin, ospitata a Palazzo del Governatore, che per le due giornate di sabato 12 e domenica 13 aprirà al pubblico ad ingresso gratuito.

Anche per la terza edizione di “I like Parma” è stato realizzato il Passaporto Culturale, che accompagnerà il viaggio di tutti i visitatori: portandolo con sé nei 20 luoghi e raccogliendo almeno otto degli sticker che raffigurano monumenti e personaggi di Parma si riceverà in regalo l’esclusivo gioco di memoria “Parma 2020 Card”, con cui mettere alla prova la propria memoria abbinando le carte che ritraggono le bellezze di Parma, o un volume d’arte. I premi potranno essere ritirati presso lo Spazio A di via Melloni dove dal 12 al 15 ottobre sarà allestito anche l’Infopoint a cui rivolgersi per avere tutte le informazioni sull’iniziativa e sugli eventi in corso, e che sarà aperto con i seguenti orari: sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 19, lunedì 14 e domenica 15 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

“I like Parma – Un patrimonio da vivere” è un progetto del Comune di Parma e della Delegazione FAI di Parma realizzato in collaborazione con: APE Parma Museo – Fondazione Monteparma, ASP Ad Personam, Associazione Parma Color

Viola, Comitato per San Francesco del Prato, Complesso Monumentale della Pilotta, Conservatorio “Arrigo Boito”, Destinazione Emilia, Fabbriceria della Basilica Cattedrale, Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, Fondazione Teatro Regio, Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”, Musei del Cibo della provincia di Parma, Museo d’arte cinese ed etnografico, Museo Glauco Lombardi, Orchestra da Camera di Parma, Palazzo Bossi Bocchi – Fondazione Cariparma,

“Parma, io ci sto!”, Parma illustrata, SMTP – Società per la mobilità e il trasporto pubblico, Università di Parma.

Le attività proposte gratuitamente alle scuole sono realizzate da: ArcheoVea Impresa Culturale srl, Artificio Società Coop, Coop 100 laghi, Itinera Emilia Coop, Libreria Libri e Formiche, Officina Fantastica, Zazì srl e dalle guide turistiche Alice Abbati e Antonella Ramazzotti.

IL PROGRAMMA

12 - 13 ottobre 2019 - I like Parma - Un patrimonio da vivere

Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma, alla scoperta di luoghi meno noti, tesori nascosti e interessanti curiosità del patrimonio artistico della città: ecco il programma di aperture, mostre ed eventi che ti accompagnerà nell’intenso weekend di I like Parma – Un patrimonio da vivere.Non dimenticare di portare con te il Passaporto Culturale nei 20 luoghi con aperture straordinarie e gratuite: raccogliendo almeno otto sticker avrai in regalo l’esclusivo gioco di memoria Parma

2020 Card o un volume d’arte.

I 20 LUOGHI

Antica Farmacia San Filippo Neri

sabato 12 e domenica 13: dalle 10 alle 18 con visite guidate

APE Parma Museo

sabato 12: dalle 21 alle 24

Biblioteca Palatina del Complesso della Pilotta

domenica 13: dalle 10 alle 14 visite guidate a cura di Luigi Pellizzoni alle 10.30 e alle 12

In occasione della manifestazione “Domenica di carta”

Casa della Musica – Museo dell’Opera e Casa del Suono

sabato 12 e domenica 13: dalle 10 alle 18

domenica 13 ore 16: Boito librettista e compositore - Il Nerone nell’Archivio Storico Ricordi

visita guidata alla mostra documentaria, che si concluderà con un momento musicale a cura degli

studenti del Dipartimento di Canto e Teatro musicale del Conservatorio “Arrigo Boito”,

accompagnamento della professoressa Claudia Rondelli.

Casa natale Arturo Toscanini

sabato 12 e domenica 13: dalle 10 alle 18

sabato 12 ore 11.30 e domenica 13 ore 15.30: visite guidate per un massimo di 20 partecipanti

Castello dei Burattini

sabato 12: dalle 10 alle 22

domenica 13: dalle 10.30 alle 18.30

Chiesa di San Quintino

sabato 12: dalle 10 alle 18

domenica 13: dalle 15 alle 18

con visite guidate

Chiostro delle Maestre Luigine

sabato 12: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate

Complesso del Carmine – Conservatorio Arrigo Boito

sabato 12: visite guidate alle 11, 12, 13, 15, 16, 17

Fondazione Don Gnocchi - Cappella di Santa Maria ai Servi

sabato 12 e domenica 13: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate

Gastronomy Hub

sabato 12: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Gipsoteca e Sala Bartolini del Liceo Artistico Paolo Toschi

sabato 12 e domenica 13: dalle 10 alle 19 con visite guidate

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

sabato 12: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Museo Glauco Lombardi

sabato 12: dalle 10.30 alle 12.30

Orto Botanico

sabato 12 e domenica 13: dalle 10 alle 18

Palazzo Bossi Bocchi

sabato 12 e domenica 13: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 con visite guidate

Palazzo del Governatore

sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 19

con la mostra Costellazioni familiari. Dialoghi sulla libertà di Gianluigi Colin

Pinacoteca Stuard

sabato 12: dalle 10 alle 22

domenica 13: dalle 10.30 alle 18.30

sabato 12 ore 18.30: Donne formidabili nei dipinti della Pinacoteca Stuard

visita guidata con Alessandro Malinverni

San Francesco del Prato

domenica 13: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Teatro Regio

sabato 12: dalle 18 alle 22 con visite guidate

Dal 7 all’11 ottobre i luoghi del Passaporto osserveranno le consuete modalità di apertura al pubblico.

LE MOSTRE

Tutte le esposizioni sono sempre ad ingresso libero,

ad eccezione di “Costellazioni familiari” a Palazzo del Governatore e delle mostre di APE Parma Museo,

per cui la gratuità si applica solo nelle fasce orarie indicate.

PALAZZO DEL GOVERNATORE

Costellazioni familiari. Dialoghi sulla libertà di Gianluigi Colin

sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 19

PALAZZO PIGORINI

Resilient mostra fotografica di Marco Gualazzini

sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

CASA DELLA MUSICA

Boito Librettista e Compositore. Arrigo Boito e la genesi del Nerone nell’Archivio Storico Ricordi

sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 18

APE PARMA MUSEO

Ond’evitar tegole in testa – 7 secoli di assicurazioni

I libri che hanno fatto l’Europa

I colori degli affetti - Ritratti familiari nelle collezioni Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi

sabato 12 dalle 21 alle 24

PALAZZO BOSSI BOCCHI

L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro

sabato 12 e domenica 13 dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Si prega di toccare sabato 12 dalle 9.30 alle 16, domenica 13 dalle 9.30 alle 19

SERRA STORICA DEL GIARDINO DUCALE

L’ora viola a cura di Associazione Parma Color Viola

sabato 12 e domenica 13: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18

ANTICA FARMACIA SAN FILIPPO NERI

Per diventare grandi bisogna crescere disegni di Gianluca Foglia “Fogliazza”

sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 18

GLI EVENTI

VENERDÌ 11 OTTOBRE Concerto inaugurale

Cattedrale di Parma, ore 21.15

Musica in Cattedrale per “I like Parma”

L’Orchestra da Camera di Parma per “I like Parma”, Marco Bronzi – violino solista e concertatore,

Elisa Netzer - arpa solista.

SABATO 12 OTTOBRE

Gastronomy Hub

Tre laboratori rivolti ai bambini e ragazzi per imparare a conoscere meglio il cibo, a prepararlo e a

decorarlo: dagli impasti alla decorazione dei biscotti con cui addobbare la casa per le Feste, fino

alla scoperta del Parmigiano Reggiano, grazie a semplici esperimenti, dimostrazioni pratiche e

deliziosi assaggi.

ore 10: Pasticciando : introduzione per manine in pasta.

A cura di Valentina Vincetti. Massimo 20 partecipanti dai 6 ai 12 anni.

ore 11.30 e 16.30: Facile si fa così! - Il Parmigiano Reggiano

A cura dei Musei del Cibo della provincia di Parma. Per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni.

ore 15: Biscotti vetrata

A cura di Maurizia Bocchi e Fabio Paterlini. Massimo 20 partecipanti dai 6 ai 12 anni.

Prenotazione obbligatoria per tutti i laboratori: IAT-R 0521.218889

Palazzo del Municipio, ore 11

RappresentiAmo la nostra scuola

Premiazione dei rappresentanti d’istituto vincitori del concorso rivolto ai Rappresentanti degli

studenti eletti nel Consiglio di Istituto delle Scuole Secondarie di secondo grado del Comune di

Parma.

Alle 10.30 e alle 12 visita guidata alla Sala del Consiglio Comunale.

Club dei 27 (ingresso da Borgo del Naviglio 3), ore 11 e 11.45

Alla Scoperta del Club dei 27

Una visita speciale in un luogo intrigante e denso di passione, con curiosità e aneddoti raccontati

dai membri del più esclusivo club dedicato al Maestro.

In collaborazione con il Club dei 27 nell’ambito di Verdi Off.

Prenotazione obbligatoria: 0521.203949, verdioff@teatroregioparma.it

Cinema Astra, ore 15

Amadeus di Miloš Forman

Proiezione nell’ambito della rassegna cinematografica “I Love 700”, curata da Alessandro

Malinverni.

Pinacoteca Stuard ore 15.30

Dipingo dal vero le opere di Amedeo Bocchi

I bambini scopriranno il mondo pittorico dell’artista e realizzeranno il loro piccolo capolavoro.

Max 20 bambini da 4 a 10 anni; prenotazione obbligatoria allo 0521.508184

Ponte Romano, ore 16

Mors!

Sulle musiche della Messa da Requiem di Verdi, uno spettacolo di danza contemporanea sul tema

della perdita e sulla solennità che ne consegue. Nell’ambito di Verdi Off.

Chiesa di San Giovanni Evangelista, ore 16.30

English Pipes. Concerto all’organo

Un omaggio all’Inghilterra attraverso brani trascritti per organo, con musiche di Verdi Handel,

Stanley, Walond e molti altri. A cura di Accademia Organistica di Parma nell’ambito di Verdi Off.

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico ore 17

Viaggi musicali

Musica dal mondo a cura del coro Ars Canto Giuseppe Verdi diretto dal maestro Claudia Zucconi

Teatro Regio ore 17

Cori al Ridotto

Le grandi pagine corali verdiane, conosciute e amate per la loro capacità di esprimere i sentimenti

universali in maniera profonda e immediata. Con il Coro di voci bianche della Corale Giuseppe

Verdi di Parma, nell’ambito del Festival Verdi.

Castello dei Burattini ore 19

Caccia al burattino

Piccoli indizi aiuteranno i bambini nella ricerca dei burattini e dei loro “amici”, sino al ritrovamento

del tesoro. Max 20 bambini da 4 a 11 anni; prenotazione obbligatoria allo 0521.031631

DOMENICA 13 OTTOBRE

San Francesco del Prato

Libri in Biosphera

In occasione di I like Parma, la Biosphera (biospheraproject.com) ospiterà numerosi volumi delle

biblioteche comunali, con una raccolta di titoli che affronta il rapporto fra uomo e natura,

profondamente connesso al cuore della spiritualità francescana.

All’interno di questo spazio, un luogo confortevole in cui sfogliare e prendere in prestito libri, sarà

presente anche una ricca selezione per bambini.

Vieni a conoscere le potenzialità e il valore di questo progetto abitativo straordinario: tornare alla

natura è tornare a casa.

Biblioteca di Alice, ore 10

Il villaggio dei popoli

Le case nei vari luoghi del mondo cambiano e hanno caratteristiche diverse per ragioni ambientali,

climatiche e culturali. Si realizzerà un ideale villaggio, dove un'unica linea d’orizzonte terrà insieme

tutte le diversità. Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Artebambini.

Max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria allo 0521.031751.

Casa della Musica – Museo dell’Opera e Casa del Suono ore 11

Il pianoforte fantasma. Il Nerone di Arrigo Boito per autopiano

Dimostrazione pratica dell’autopiano con esecuzione di brani del Nerone di Arrigo Boito, in una

registrazione del 1924 a cura del professor Pietro Zappalà del Dipartimento di Musicologia di

Cremona.

Portici del Grano, ore 15

Verdi Band

Un pomeriggio di musica e di festa con sinfonie, marce e fantasie dalle opere verdiane con il Corpo

Bandistico “Giuseppe Verdi” di Parma diretto da Alberto Orlandi, l’Associazione Filarmonica

cittadina “G. Andreoli” di Mirandola diretta da Gianni Malavasi e la “Filarmonica del Tricolore” di

Reggio Emilia diretta da Stefano Tincani. Nell’ambito di Verdi Off.

Galleria San Ludovico, ore 16

Il rifugio della sabbia - Intime nostalgie dal Nabucco

Come in Nabucco, i protagonisti dello spettacolo guardano alla terra lasciata e alla terra ritrovata

per ridisegnare relazioni, storie, idee, pensieri e per intercettare i cambiamenti in atto. In scena un

gruppo di donne di tutto il mondo, vecchie e nuove cittadine, migranti e native. Ingresso gratuito

con prenotazione obbligatoria scrivendo a verdioff@teatroregioparma.it. A partire dalle 16 il

pubblico entrerà ogni 15 minuti a gruppi di massimo 30 persone, con l’ultimo ingresso alle 18.30.

Nell’ambito di Verdi Off.

Sagrestia Nobile di San Rocco, ore 17

Settecento Italiano

Concerto del Duo Ars Arcana (Davide Medas, Violino Barocco e Francesco Monica, Clavicembalo) a

cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Musica "Arrigo Boito".

Chiostro dell’ex Convento di San Cristoforo, ore 18

Tramonto Verdiano

In attesa del tramonto, il quartetto Saxofollia di esibirà in un concerto di musiche verdiane

riarrangiate per un quartetto di sassofoni, in uno dei più bei chiostri nel cuore del centro storico. I

biglietti saranno disponibili, sino ad esaurimento posti, da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Nell’ambito di Verdi Off.

SPECIALE MUSEI DEL CIBO: in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione tutti i Musei

del Cibo domenica 13 ottobre saranno aperti ad ingresso gratuito, con uno speciale programma di

visite guidate, laboratori e degustazioni. Info e approfondimenti: www.museidelcibo.it