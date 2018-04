i love rock and roll, achtung babies u2 tribute e taro taro story al campus industry

Al Campus Industry venerdì 6 aprile serata dedicata al rock con un doppio evento del ciclo "I Love Rock and Roll" in cui suoneranno gli Achtung Babies, tribute band degli U2. Sabato 7 aprile ritorna il Taro Taro Story.

I Love Rock and Roll si vuole celebrare non solo un tipo di musica ma anche un modo di affrontare la vita, un vero e proprio movimento sociale che dal secolo scorso è arrivato fino a noi. E anche se il rock non è all'apice della sua diffusione, gode ancora di un'enorme fascia di appassionati che si riconoscono nel genere. L'evento, organizzato da Suonica e Campus Industry Music, ripercorre i grandi classici del rock dagli anni '70 ai giorni nostri, dando spazio anche alla moda, ai film e a tutto quanto ha contribuito a definire la cultura rock nel tempo. Special guest di questo appuntamento gli Achtung Babies, tribute band degli U2.

In attività dal 1993, gli Achtung Babies sono la tribute band italiana più affermata sia a livello nazionale che internazionale. Le loro esibizioni sono talmente fedeli a quelle di Bono, The Edge e compagni che la Universal si avvale di loro per gli eventi promozionali della band in occasione delle uscite discografiche. In rappresentanza degli U2, nel 1999, arrivano anche a ritirare il PIM (Premio Italiano per la Musica) come miglior band dell’anno dopo essersi esibiti sullo stesso palco di Vasco Rossi, Litfiba, Skunk Anansie e Ligabue. In oltre vent’anni di carriera hanno suonato in più di 1500 concerti, ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo. Apertura ore 22, biglietti in prevendita a 9 euro.

Sabato 7 aprile dalle 22:00 tornerà invece l'appuntamento tanto amato dai parmensi con il Taro-Taro Story, storico evento danzante attivo da oltre 40 anni sul territorio, da quando nel 1971 "Sergio Bertazzon di Casalgrande durante un pranzo con l'amico Manganelli, titolare del Ristorante La Pineta di Collecchio, ebbe l'idea di aprire un Dancing, locale dove si potesse ballare e sentire i migliori cantanti nazionali". Oggi il Taro-Taro Story è una serata itinerante che viene ospitata periodicamente dal Campus Industry. In consolle Dj Paolo Alfieri e Dj Mario Trivey.