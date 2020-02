i lunedì dell'apprendimento | bravo! scienza della felicità e organizzazioni positive

Riflettere e comprendere appartengono solo al sapere teorico?

La storia dell’uomo ci insegna quanto sia imprescindibile il giusto equilibrio tra il sapere e l’esperienza del fare. E questo vale anche per apprendere come essere felici, vivere insieme, usare le giuste parole, gestire la nostra mente.



Partendo da questi presupposti, da gennaio a dicembre 2020, CASCO Centro per gli Apprendimenti organizza "I Lunedì dell’Apprendimento | Sguardi sul contemporaneo", un ciclo di 10 incontri gratuiti formativo-esperienziali con aperitivo per cittadini, aziende e istituzioni.

Accompagnati da persone ricche di competenze e passione, vi inviteremo a percorrere un primo passo verso il pensare unito al fare, trovando insieme senso, pienezza e responsabilità nella vita di ogni giorno.

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza con particolare attenzione alle tematiche che si rivolgono in particolare:



❌ Educational: docenti, genitori, educatori, enti formazione

❌ Enterprise: Manager, Imprenditori, Coordinatori, Human Resource Manager

❌ Community: cittadinanza, enti, istituzioni



Prossimo appuntamento: lunedì 17 febbraio 2020 dalle 18.00 alle 19.30 presso On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma) con l'incontro:



👉 BRAVO! Scienza della felicità e organizzazioni positive

Verso nuovi modelli organizzativi ispirati al prossimo stadio della consapevolezza umana

📌 Enrico Carosio - Formatore e consulente sviluppo della persona e dei gruppi

📌 Daniela di Ciaccio - Fondatrici 2BeHappy “Scienza della Felicità”

La complessità e la crisi della società e dei modelli economici odierni stanno spingendo le imprese e le scienze a ripensare modelli organizzativi non convenzionali, dove sistema di valori, propositi e auto-organizzazione basata non sul potere ma sulla fiducia, sulla responsabilità e sulla competenza diventano centrali per il benessere sul lavoro e su risultati pieni di senso.

L’incontro presenta nuove prospettive e strumenti, anche attraverso esperienze italiane e straniere, per entrare in una logica organizzativa ispirata al prossimo stadio della consapevolezza umana.



REGISTRAZIONI

La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione online compilando il seguente Form di Iscrizione 👉https://forms.gle/Z1uBc9mFfW88yQ9a8

Tutti gli incontri si terranno presso lo Spazio P. (1° piano) di Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma).



CONTATTI

+ 39 342 754 19 72 / info@mettiilcasco.it



Calendario completo I Lunedì dell'Apprendimento 👉 www.mettiilcasco.it/i-lunedi-dellapprendimento-sguardi-sul-contemporaneo/

