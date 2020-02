A marzo AIS Parma vi porterà al museo.

Sabato 7 alle ore 10.30 l'attore/sommelier Rocco Antonio Buccarello e Luca Savazzi al pianoforte metteranno in scena“I Maestri del Colore” presso il Museo Glauco Lombardi (Strada Garibaldi n.15, Parma).

Lo spettacolo di Matteo Bacchini, organizzato da AIS Parma e laDitta, è un viaggio alla scoperta dell’arte e del vino nelle nostre terre, fra cantine e chiese, osterie e castelli, affreschi e vigneti.

A seguire si terrà un aperitivo organizzato da Parma Quality Restaurants con i prodotti del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma e guidato dai sommelier di AIS Parma.



SPETTACOLO

Un attore e un pianoforte dialogano in scena parlando di vino e di uomini: la cultura enogastronomica e gli artisti conosciuti o nascosti del nostro territorio sono presentati in modo sorprendente, raccontando colori che potevano nascere solo qui, in questa pianura che senza fare rumore diventa collina, montagna e poi mare.



ISCRIZIONI

Il costo dello spettacolo è di 25 euro (20 euro per lo spettacolo + 5 euro di ingresso al museo). In loco, per gli spettatori, sarà possibile usufruire di un prezzo speciale (3 euro) per la visita guidata al Museo (al raggiungimento del numero minimo di 15 persone).

E' richiesta l’iscrizione entro e non oltre martedì 3 marzo, solo ed esclusivamente mediante mail all'indirizzo amministrazione.pr@aisemilia.it.

Successivamente alla conferma della disponibilità dei posti il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT93V 03069 13098 1000 0000 5805 intestato ad AIS Emilia, indicando nome e cognome del/dei partecipanti e con la con la dicitura “Maestri del Colore Parma”. In caso di prenotazione e mancata partecipazione non sono previsti rimborsi.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3395362229.