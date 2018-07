i miei occhi su un pezzo di mondo - mostra fotografica di daniela vaccari

"Mi emoziono quando scatto una foto...e allora non è più solo una foto ma è un sentimento. E' qualcosa che mi viene da dentro: un incontro tra occhi, cuore e anima"

Inaugurazione Domenica 15 Luglio 2018 alle ore 10.00, in occasione dell'Antica Fiera di Luglio,al Museo Uomo Ambiente di Bazzano (PR)

Museo aperto per tutta la giornata

La mostra rimarrà aperta ogni domenica e festivi fino al 23 agosto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e nelle serate del 2 e 23 agosto

Per informazioni: tel 333 4504976 museo@museouomo-ambiente.it www.museouomo-ambiente.it Via Borgo 2, 43024 Bazzano