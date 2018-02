i panthers parma presentano la stagione 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Le iniziative in programma saranno numerose: sfilata delle squadre, lotteria a premi e photo booth con la mascotte “Panti” I Panthers Parma tornano al Centro Commerciale Eurosia da protagonisti assoluti, sabato 24 febbraio. Il Centro Commerciale Eurosia ha un buon rapporto con il mondo dello sport parmense. È una scelta fatta fin dall’inizio della sua attività e nasce dalla volontà di essere soggetto attivo, di affiancare alla sua proposta commerciale un impegno concreto a favore della comunità. Da qui la collaborazione con le più importanti realtà sportive, con l’obiettivo di valorizzare il loro lavoro e il loro ruolo sociale ed educativo, ma anche di avvicinare lo sport soprattutto ai più giovani, come strumento per crescere, per imparare a confrontarsi con gli altri e con i propri limiti, come guida al rispetto delle regole, al rispetto degli altri, ma anche di se stessi. I Panthers e il Centro Eurosia possono quindi, insieme, veicolare messaggi positivi in modo ancora più efficace e forte; insieme, il soggetto privato e il mondo dello sport possono contribuire alla qualità della vita, offrendo a tutti occasioni uniche di crescita. La scelta di sostenere i Panthers è quindi una scelta di responsabilità sociale, come spiega il Direttore di Eurosia Fabrizio Paccini: I Panthers rappresentano la faccia migliore dello sport, quello che svolge un ruolo fondamentale per il territorio, che sa dialogare con esso, che all’impegno per ottenere i risultati sportivi affianca l’impegno sociale. Per questo siamo orgogliosi di essere al loro fianco. E’ un modo per ribadire la nostra volontà di dare un contributo concreto alla città e al meglio che sa esprimere. Infatti Sabato 24 febbraio, dalle ore 18, tutte le squadre dei Panthers sfileranno sul palco presentate dalla conduttrice Rose Ricaldi che sarà affiancata dal giornalista sportivo Stefano Manuto. La giornata in compagnia dei Panthers Parma avrà inizio dalle ore 16.30 quando le gallerie del Centro Commerciale saranno invase dai giocatori che insieme alla mascotte “Panti” distribuiranno i biglietti gratuiti per partecipare all’estrazione di speciali premi prima la presentazione delle squadre dei Panthers Parma. Inoltre i giocatori e “Panti” saranno a disposizione per uno scatto ricordo nella postazione dedicata al Photo Booth.