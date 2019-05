i racconti delle nebbie in "casa nebbia"

Rock reading è una definizione riduttiva per uno spettacolo che coinvolge il pubblico intersecando e mescolando parole, musica e disegni per esplorare a fondo le emozioni del pubblico stesso. Uno scrigno in cui sono racchiuse storie ed emozioni di uomini che, generosamente, il quartetto formato da Paolo Benvegnù, Nicholas Ciuferri, Nicola Cappelletti e Alessio Avallone ci schiude con la propria arte.