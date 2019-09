i segreti della rezdòra | lezioni di cucina: anolini

I SEGRETI DELLA REZDÒRA



Una serie di incontri per imparare a cucinare i piatti della tradizione



PROGRAMMA



Durante le lezioni "I segreti della Rezdòra" i partecipanti potranno cimentarsi in prima persona nella realizzazione di alcuni piatti tipici della tradizione parmigiana dall'inizio alla fine. I piatti proposti per la sessione autunnale del corso sono: gli gnocchi di patate e i pisarei; i tortelli di zucca e gli anolini. Tutte le ricette sono tratte da manuali storici di cucina parmigiana e da "La scienza e l'arte di mangiare bene" di Pellegrino Artusi, vera pietra miliare della letteratura gastronomica. Durante la serata, insegnanti e partecipanti collaboreranno attivamente e avranno tempo a disposizione per chiarimenti, curiosità, domande e risate, come intorno a tutte le migliori tavole.



OBIETTIVI



I partecipanti impareranno a realizzare ovunque e in qualunque momento le ricette più famose della tradizione parmigiana



DURATA



2 ore / lezione



REQUISITI



Occorre portare un grembiule. Gli incontri sono rivolti a chiunque voglia cucinare come una Rezdòra Pro



QUANDO & DOVE



Lunedì 16 settembre 2019: GNOCCHI



Lunedì 14 ottobre: 2019: TORTELLI DI ZUCCA



Lunedì 11 novembre e 9 dicembre 2019: ANOLINI



Dalle 20.00 alle 22.00



FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



DOCENTE



Mi chiamo Irene Fossa (Tu porta da bere) e ho paura che certe cose vadano perdute.

Una di queste è la tradizione della cucina parmigiana che fin da piccola ho condiviso con la mamma, le nonne e le prozie.

Un tavolo attorno al quale, oltre al cibo, si creava la magia della condivisione.

Per evitare che la mia paura si avveri ho prima di tutto studiato e ora mi piace raccontare e trasmettere quello che so circa la cucina di Parma e non solo.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



- Quota per 1 lezione: € 50,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



- Quota per 2 lezioni: € 90,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



- Quota per 3 lezioni: € 130,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



- Quota Ridotta*: € 120,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)

(*Per chi vuole iscriversi a 3 lezioni e ha già partecipato a "I segreti della Rezdòra, atto primo: "I tortelli d'erbetta")



Nella quota è compreso il Kit La Rezdòra® composto da: asse da lavoro, spilla, porta tablet e un accessorio specifico (es: mattarello, stampo, tavoletta rigata) legato alla lavorazione della serata.



Ovviamente i partecipanti porteranno a casa quello che verrà preparato durante la lezione ;)



P.S: Ogni partecipante alla prima lezione riceverà l'asse da lavoro, per cui chi ha già partecipato a una lezione dovrà poi portarsi la propria tavola Rezdòra.



Chi parteciperà a tutte 4 lezioni riceverà una piccola tavola personalizzata Rezdòra.



INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 14 partecipanti.



Iscrizioni entro lunedì 2 dicembre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2SFoG1T



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...