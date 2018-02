Campus Industry Music, Sinistra Studentesca Universitaria e GioveDrink presentano la festa di Carnevale più attesa, Il Ballo in Maschera - Carnival Party. Venerdì 9 febbraio, ingresso "low cost" a soli 4 euro per partecipare, travestirsi e partecipare al concorso per la maschera più bella - in palio un soggiorno in hotel a quattro stelle - o per la maschera più trash, cui verrà conferita la "mistery box" in premio.

Navette gratuite in partenza dalle 23:00 in poi dallo Studentato San Pancrazio e dallo Studentato Volturno e dalle 23:30 da Piazza Ghiaia (pensiline Lungo Parma), ritorni dalle 2:40 in poi. Richiesta la prenotazione al numero 3331514374, solo WhatsApp. L'organizzazione si occuperò anche del servizio fotografico per tutta la sera per immortalare al meglio le produzioni dei partecipanti al ballo. Musica che spazierà nei generi Trap, Reggaeton, House, Hip Hop, Commerciale, Dance anni 90 e 2000, Italiana.