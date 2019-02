il "brio" in citta' speed date young al cles caffe 29 marzo

Speed Dating day

Riservato dai 18 ai 35 anni

Sei in cerca dell'anima gemella? Non perdere questo evento !

Con Apericena Big Buffet + Primo piatto + Drink € 12

tesseramento associazione € 5

VENERDI 1 MARZO dalle 20:30 alle 01:30

Prenotazione obbligatori posti limitati

Info e Prenotazioni Savina Priami 347 737 8936

Cles caffe 05211475676

evento organizzato da C.i.C.A. Associazione Conoscersi in Citta'