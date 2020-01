Uno scrittore letto ed amato in tutto il mondo, ma spesso ignorato dalle Storie della Letteratura e dai libri scolastici, a volte a causa di pre-giudizi che è tempo di smontare.“Il caso Guareschi” è un libriccino scritto dal giornalista Gabriele Balestrazzi per Diabasis, che si interroga appunto sullo strano destino del creatore di Don Camillo e Peppone, e sarà presentato venerdì 10 alle ore 18 da Feltrinelli in via Farini,



Ne parleranno con l'autore il critico Giuseppe Marchetti, il giornalista Maurizio Chierici (che nel libro compare con una conversazione introduttiva) e il presidente di Diabasis Mauro Massa.

