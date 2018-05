Il Castello Incantato e la maledizione dello stregone Garkan

Una nuova e magica avventura in costume tra cavalieri, fate, maghi e misteriose creature del bosco porterà bambini e ragazzi alla scoperta del mistero del Castello!

Con l’apertura straordinaria del grande giardino privato del Castello con punto ristoro con i prodotti e i piatti del territorio a kilometro zero



Sabato 2 Giugno 2018, ore 14.30, durata 2h30, con possibilità di arrivo dal mattino

Nuova avventura in costume nel Millenario Castello sulle colline tra Parma e Piacenza, nel borgo fatato immerso nella natura. I bambini, vestiti da cavalieri e fate, maghi e folletti e misteriose creature dei boschi diventano i protagonisti di una grande avventura che li porterà a salvare il Castello Incantato e il suo bosco dalla maledizione dello Stregone Garkan.

Il Castello è infatti in grosso pericolo! Lo stregone ha fatto ritorno, stavolta più forte che mai: al suo seguito una schiera di temibili Streghe, conosciute in tutti i Regni, ha lanciato sull’antica dimora una maledizione! Cavalieri, popoli dei regni fatati e dei regni incantati siete convocati alla corte del Marchese per scovare la formula magica che spezzerà il maleficio! A colpi di magia e incantesimi, i bambini affronteranno una dopo l’altra le più impensabili avventure, scoprendo anche un misterioso passaggio segreto…Una fantastica avventura in costume, nella magica ambientazione del Castello di Scipione porterà i bambini a vivere la storia da veri protagonisti.

Inoltre verrà effettuata a partire dalle ore 10.30, per i visitatori, l’apertura straordinaria del grande giardino a terrazza del Castello, con vista panoramica sulle colline di grande valore paesaggistico che circondano il borgo, e sulla facciata Ovest del Maniero. Per l'occasione, nel giardino sarà inoltre a disposizione un punto ristoro per potere pranzare con i piatti e i prodotti del territorio, a kilometro zero, il carretto dei gelati per grandi e piccoli.



Evento su prenotazione consigliato per bambini dai 4 ai 12 anni accompagnati dai genitori

Durata: circa 2h30 - In caso di pioggia visite guidate storiche e animazione per i bambini rimangono confermati, solo il punto ristoro viene annullato.



Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino - Borgo Medioevale di Scipione Castello

Salsomaggiore Terme (PR) - Tel: 0524 572381- info@castellodiscipione.it